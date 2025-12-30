https://crimea.ria.ru/20251230/otvratitelnyy-akt-kak-v-mire-otsenili-ataku-vsu-na-rezidentsiyu-putina-1152097578.html

"Отвратительный акт": как в мире оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина

Премьер-министры Индии и Пакистана Нарендра Моди и Шебхаз Шариф, а также МИД Китая прокомментировали предпринятую киевским режимом воздушную атаку на резиденцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Премьер-министры Индии и Пакистана Нарендра Моди и Шебхаз Шариф, а также МИД Китая прокомментировали предпринятую киевским режимом воздушную атаку на резиденцию президента России в Новгородской области.Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне сообщил, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. По его словам, для нанесения удара Киев направил 91 ударный беспилотник. Также Лавров сообщил, что Россия пересмотрит свою переговорную позицию по Украине, учитывая окончательное перерождение киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма.Он отметил, что Пакистан выражает свою солидарность с президентом России, правительством и народом РФ."Мы вновь заявляем о своем решительном неприятии всех форм насилия и действий, направленных на подрыв безопасности и угрозу миру", - добавил он.Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что сообщения о нападении на резиденцию российского лидера в Нью-Дели восприняли с "глубокой обеспокоенностью".Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать произошедшее заявил, что Пекин "призывает все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов: не допускать распространения конфликта, избегать эскалации военных действий и воздерживаться от провокаций, чтобы поспобствовать деэскалации ситуации и создать условия для политического урегулирования кризиса".МИД Объединенных Арабских Эмиратов решительно осудил попытку нападения на резиденцию Владимира Путина, назвав ее "гнусным актом". Как отметили в ведомстве, такие действия "вызывают угрозу безопасности и стабильности". Министерство иностранных дел "подтвердило солидарность ОАЭ с президентом Российской Федерации, дружественным правительством и народом России, вновь подчеркнув твердое неприятие всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности".Накануне президент России Дональд Трамп заявил, что он очень разозлился, когда узнал о попытке атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

