Рейтинг@Mail.ru
"Отвратительный акт": как в мире оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251230/otvratitelnyy-akt-kak-v-mire-otsenili-ataku-vsu-na-rezidentsiyu-putina-1152097578.html
"Отвратительный акт": как в мире оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина
"Отвратительный акт": как в мире оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости Крым, 30.12.2025
"Отвратительный акт": как в мире оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина
Премьер-министры Индии и Пакистана Нарендра Моди и Шебхаз Шариф, а также МИД Китая прокомментировали предпринятую киевским режимом воздушную атаку на резиденцию РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T11:26
2025-12-30T11:26
владимир путин (политик)
безопасность
пакистан
индия
китай
оаэ
новости
россия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322519_0:45:853:525_1920x0_80_0_0_16e42646b5dce4078aada50da3c917c8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Премьер-министры Индии и Пакистана Нарендра Моди и Шебхаз Шариф, а также МИД Китая прокомментировали предпринятую киевским режимом воздушную атаку на резиденцию президента России в Новгородской области.Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне сообщил, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. По его словам, для нанесения удара Киев направил 91 ударный беспилотник. Также Лавров сообщил, что Россия пересмотрит свою переговорную позицию по Украине, учитывая окончательное перерождение киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма.Он отметил, что Пакистан выражает свою солидарность с президентом России, правительством и народом РФ."Мы вновь заявляем о своем решительном неприятии всех форм насилия и действий, направленных на подрыв безопасности и угрозу миру", - добавил он.Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что сообщения о нападении на резиденцию российского лидера в Нью-Дели восприняли с "глубокой обеспокоенностью".Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать произошедшее заявил, что Пекин "призывает все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов: не допускать распространения конфликта, избегать эскалации военных действий и воздерживаться от провокаций, чтобы поспобствовать деэскалации ситуации и создать условия для политического урегулирования кризиса".МИД Объединенных Арабских Эмиратов решительно осудил попытку нападения на резиденцию Владимира Путина, назвав ее "гнусным актом". Как отметили в ведомстве, такие действия "вызывают угрозу безопасности и стабильности". Министерство иностранных дел "подтвердило солидарность ОАЭ с президентом Российской Федерации, дружественным правительством и народом России, вновь подчеркнув твердое неприятие всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности".Накануне президент России Дональд Трамп заявил, что он очень разозлился, когда узнал о попытке атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пакистан
индия
китай
оаэ
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322519_47:0:806:569_1920x0_80_0_0_e22929b57e77cc7fa6a48db548c79526.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), безопасность, пакистан, индия, китай, оаэ , новости, россия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
"Отвратительный акт": как в мире оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина

Премьер Пакистана назвал отвратительным актом атаку ВСУ на резиденцию президента России

11:26 30.12.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОператор беспилотника ВСУ
Оператор беспилотника ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Премьер-министры Индии и Пакистана Нарендра Моди и Шебхаз Шариф, а также МИД Китая прокомментировали предпринятую киевским режимом воздушную атаку на резиденцию президента России в Новгородской области.
Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне сообщил, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. По его словам, для нанесения удара Киев направил 91 ударный беспилотник. Также Лавров сообщил, что Россия пересмотрит свою переговорную позицию по Украине, учитывая окончательное перерождение киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма.
"Такой отвратительный акт представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира", - написал премьер Пакистана Шебхаз Шариф в соцсети X.
Он отметил, что Пакистан выражает свою солидарность с президентом России, правительством и народом РФ.
"Мы вновь заявляем о своем решительном неприятии всех форм насилия и действий, направленных на подрыв безопасности и угрозу миру", - добавил он.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что сообщения о нападении на резиденцию российского лидера в Нью-Дели восприняли с "глубокой обеспокоенностью".
"Продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира. Мы настоятельно призываем всех заинтересованных лиц сосредоточиться на этих усилиях и избегать любых действий, которые могли бы их подорвать", - написал Моди в соцсети X.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать произошедшее заявил, что Пекин "призывает все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов: не допускать распространения конфликта, избегать эскалации военных действий и воздерживаться от провокаций, чтобы поспобствовать деэскалации ситуации и создать условия для политического урегулирования кризиса".
МИД Объединенных Арабских Эмиратов решительно осудил попытку нападения на резиденцию Владимира Путина, назвав ее "гнусным актом".
Как отметили в ведомстве, такие действия "вызывают угрозу безопасности и стабильности".
Министерство иностранных дел "подтвердило солидарность ОАЭ с президентом Российской Федерации, дружественным правительством и народом России, вновь подчеркнув твердое неприятие всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности".
Накануне президент России Дональд Трамп заявил, что он очень разозлился, когда узнал о попытке атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)БезопасностьПакистанИндияКитайОАЭНовостиРоссияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:23Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
12:14Отбой воздушной тревоги в Севастополе
12:13Лавины ожидаются в Сочи
12:04Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:59Девятилетий мальчик погиб при катании на тюбинге во Владимире
11:52Обстановка на дорогах в Бахчисарайском районе Крыма сейчас
11:43В Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковки
11:26"Отвратительный акт": как в мире оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина
11:15Как создавали Советский Союз – инфографика РИА Новости Крым
11:04Крымский мост – обстановка сейчас
10:58Взрывы в Севастополе - что известно
10:55В Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию
10:51На школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минировании
10:48В Феодосии слышна стрельба
10:36"Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии – видео 0:43
10:11Под Симферополем обесточены три населенных пункта
09:40В Керчи открыли важную транспортную развязку
09:35В Верховной раде Украины разоблачили ОПГ
09:30Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧС
09:21В Стамбуле предотвратили теракты в новогодние праздники
Лента новостейМолния