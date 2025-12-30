https://crimea.ria.ru/20251230/osvobozhdeny-dva-naselennykh-punkta-v-kharkovskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-1152099702.html
Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T12:23
2025-12-30T12:23
2025-12-30T12:31
новости сво
харьковская область
запорожская область
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "запад"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области, сообщает Минобороны России."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Богуславка Харьковской области", - говорится в сообщении.Лукьяновское освободили военнослужащие группировки войск "Днепр", добавили в оборонном ведомстве.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские войска за декабрь 2025 года освободили более 700 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов в зоне СВО.Накануне российские бойцы завершили освобождение населенных пунктов Богуславка и Диброва, а также освободили Лукьяновское в Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР российские военные освободили ДибровуГруппировка "Центр" освободила Артемовку в ДНРПутин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами
2025
