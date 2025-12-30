Рейтинг@Mail.ru
Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.12.2025
новости сво
харьковская область
запорожская область
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "запад"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области, сообщает Минобороны России."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Богуславка Харьковской области", - говорится в сообщении.Лукьяновское освободили военнослужащие группировки войск "Днепр", добавили в оборонном ведомстве.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские войска за декабрь 2025 года освободили более 700 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов в зоне СВО.Накануне российские бойцы завершили освобождение населенных пунктов Богуславка и Диброва, а также освободили Лукьяновское в Запорожской области.
харьковская область
запорожская область
РИА Новости Крым
Новости
новости сво, харьковская область, запорожская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "запад"
Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях

Армия России освободила еще два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях

12:23 30.12.2025 (обновлено: 12:31 30.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота связистов
Работа связистов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области, сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Богуславка Харьковской области", - говорится в сообщении.
Лукьяновское освободили военнослужащие группировки войск "Днепр", добавили в оборонном ведомстве.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские войска за декабрь 2025 года освободили более 700 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов в зоне СВО.
Накануне российские бойцы завершили освобождение населенных пунктов Богуславка и Диброва, а также освободили Лукьяновское в Запорожской области.
Новости СВОХарьковская областьЗапорожская областьМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Запад"
 
