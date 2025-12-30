https://crimea.ria.ru/20251230/oreshnik-zastupil-na-boevoe-dezhurstvo-v-belorussii--video-1152095014.html

"Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии – видео

Во вторник, 30 декабря, в Белоруссии заступило на боевое дежурство подразделение, оснащенное подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник". Об этом сообщили РИА Новости Крым, 30.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Во вторник, 30 декабря, в Белоруссии заступило на боевое дежурство подразделение, оснащенное подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник". Об этом сообщили в Минобороны РФ.В республике заблаговременно были созданы все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих.Отмечается, что специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах."Личный состав подразделения осваивает новые районы боевого патрулирования", - добавили в оборонном ведомстве.При завершении воинского ритуала развода дежурных смен был поднят флаг РВСН.О начале серийного производства "Орешника", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов. В августе глава российского государства проинформировал, что первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска.Военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".В ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в августе Путин сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.17 декабря президент России сообщил, что новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко рассказал подробности о размещении "Орешника" в БелоруссииВ Белоруссии сделали заявление после размещения "Орешника""Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года – Путин

