"Орешник" в Белоруссии и первые серии вакцины от рака в России – главное

"Орешник" в Белоруссии и первые серии вакцины от рака в России – главное - РИА Новости Крым, 30.12.2025

"Орешник" в Белоруссии и первые серии вакцины от рака в России – главное

Подразделение, оснащенное подвижным ракетным комплексом "Орешник", заступило на боевое дежурство в Белоруссии. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил,

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Подразделение, оснащенное подвижным ракетным комплексом "Орешник", заступило на боевое дежурство в Белоруссии. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов уйти из власти после окончания конфликта на Украине. Первые валидационные серии вакцины от рака выпущены в России. Важную транспортную развязку открыли в Керчи. Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок назначения семейной выплаты родителям с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающимися очно.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым"Орешник" заступил на боевое дежурство в БелоруссииВ Белоруссии заступило на боевое дежурство подразделение, оснащенное подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник". Об этом сообщили в Минобороны РФ.В республике заблаговременно были созданы все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих."В Республике Беларусь состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник", – сказано в сообщении.Зеленский пообещал уйтиГлава киевского режима Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в интервью телеканалу Fox News заявил, что готов уйти из власти после окончания конфликта на Украине."Да", – сказал Зеленский в ответ на утверждение журналиста о таком развитии событий, пишет РИА Новости.Новая семейная выплата в РоссииГлава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок назначения ежегодной семейной выплаты, которая будет направляться единовременно по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Выплату сможет получать каждый из работающих родителей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающимися очно. При этом среднедушевой доход в семье должен быть ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума.Размер выплаты составит более половины уплаченного родителями налога на доходы физических лиц. Он будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут семье.Первые серии российской вакцины от ракаРазработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Первое, что я скажу, что мы построили завод для выпуска вакцины. Это отдельное в рамках института Гамалея, у нас есть производственные площадки там. И руководство центра при финансировании Минздрава, Минпромторга создало эту производственную площадку. И первые уже валидационные серии (серии активной фармацевтической субстанции или лекарственного препарата – ред.) прошли", – сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".В Керчи открыли важную транспортную развязкуВ Керчи запустили путепровод на Шоссе Героев Сталинграда. Этот важный узел разгрузит автопотоки. Здесь сходится транспорт с трех районов города: Аршинцево, Центр и Ворошилова. В часы пик пробки растягивались на километры.Путепровод построен в рамках государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

Заступление на боевое дежурство в Белоруссии ракетного комплекса "Орешник" Минобороны России впервые показало подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Подразделение, оснащенное этим комплексом, заступило на боевое дежурство в Белоруссии. 2025-12-30T22:30 true PT0M43S

