Охранять критически важные объекты в 2026 году направят резервистов
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении специальных сборов граждан в 2026 году, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил
2025-12-30T15:09
2025-12-30T15:09
2025-12-30T15:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении специальных сборов граждан в 2026 году, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ. Соответствующий документ размещен на сайте правовых актов.Правительство должно определить перечень объектов, которые подлежат защите, отмечается в указе. Финансирование расходов, связанных с реализацией указа, будет осуществляться за счет и в пределах ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что на граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве ВС РФ, в случае направления их на спецсборы для обеспечения защиты критически важных объектов будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы, уточнили в тексте законопроекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МОДобровольцы отряда "Барс-Крым" получили медали Минобороны РоссииЗеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответ
15:09 30.12.2025 (обновлено: 15:21 30.12.2025)