Охранять критически важные объекты в 2026 году направят резервистов
Охранять критически важные объекты в 2026 году направят резервистов
Охранять критически важные объекты в 2026 году направят резервистов - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Охранять критически важные объекты в 2026 году направят резервистов
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении специальных сборов граждан в 2026 году, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РИА Новости Крым, 30.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении специальных сборов граждан в 2026 году, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ. Соответствующий документ размещен на сайте правовых актов.Правительство должно определить перечень объектов, которые подлежат защите, отмечается в указе. Финансирование расходов, связанных с реализацией указа, будет осуществляться за счет и в пределах ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что на граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве ВС РФ, в случае направления их на спецсборы для обеспечения защиты критически важных объектов будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы, уточнили в тексте законопроекта.
Охранять критически важные объекты в 2026 году направят резервистов

В России резервистов в 2026 году отправят защищать критически важные объекты – указ

15:09 30.12.2025 (обновлено: 15:21 30.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении специальных сборов граждан в 2026 году, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ. Соответствующий документ размещен на сайте правовых актов.

"Направить в 2026 году на специальные сборы граждан РФ, пребывающих в мобилизационном людском резерве ВС РФ, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения", - говорится в документе.

Правительство должно определить перечень объектов, которые подлежат защите, отмечается в указе. Финансирование расходов, связанных с реализацией указа, будет осуществляться за счет и в пределах ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что на граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве ВС РФ, в случае направления их на спецсборы для обеспечения защиты критически важных объектов будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы, уточнили в тексте законопроекта.
