Обстановка на дорогах в Бахчисарайском районе Крыма сейчас
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Обстановка на дорогах в Бахчисарайском районе Крыма сейчас
Обстановка на дорогах в Бахчисарайском районе Крыма сейчас - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Обстановка на дорогах в Бахчисарайском районе Крыма сейчас
Из-за снежных заносов проезд ограничен на двух дорогах в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 30.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152097195_0:18:1170:676_1920x0_80_0_0_2a53f9fccf03bc6bf382267792e998b7.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Из-за снежных заносов проезд ограничен на двух дорогах в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".Ранее во вторник сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма частично ограничили движение по шести дорогам из-за снежных заносов. В утренний период на дорогах Крыма работали 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех дорогах и перевалах.Работы ведутся в сложных погодных условиях, задействованы грейдер и бульдозер, рассказали в "Крымавтодоре" добавив, что бульдозер направлен также в Новополье для прочистки проезда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧССевастополь готовится к удару стихии в новогоднюю ночьКакой будет погода в Новогоднюю ночь в Крыму
крым, бахчисарайский район, крымавтодор, новости крыма, погода, крымская погода, погода в крыму, логистика
Обстановка на дорогах в Бахчисарайском районе Крыма сейчас

В Бахчисарайском районе Крыма дороги от снежных заносов расчищают бульдозер и грейдер

11:52 30.12.2025
 
© КрымавтодорСнег в Бахчисарайском районе Крыма
Снег в Бахчисарайском районе Крыма
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Из-за снежных заносов проезд ограничен на двух дорогах в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".
Ранее во вторник сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма частично ограничили движение по шести дорогам из-за снежных заносов. В утренний период на дорогах Крыма работали 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех дорогах и перевалах.
"Куйбышево – Высокое (9,4 км) — проезд ограничен, дорожная техника продолжает работу. Подлесное – до Новоульяновки (участок а/д Бахчисарай – Ялта, 5,2 км) — проезд ограничен, участок до Новоульяновки частично расчищен", - говорится в сообщении.
Работы ведутся в сложных погодных условиях, задействованы грейдер и бульдозер, рассказали в "Крымавтодоре" добавив, что бульдозер направлен также в Новополье для прочистки проезда.
Ситуация на дорогах КрымаКрымБахчисарайский районКрымавтодорНовости КрымаПогодаКрымская погодаПогода в КрымуЛогистика
 
