Обстановка на дорогах в Бахчисарайском районе Крыма сейчас

Из-за снежных заносов проезд ограничен на двух дорогах в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 30.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Из-за снежных заносов проезд ограничен на двух дорогах в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".Ранее во вторник сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма частично ограничили движение по шести дорогам из-за снежных заносов. В утренний период на дорогах Крыма работали 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех дорогах и перевалах.Работы ведутся в сложных погодных условиях, задействованы грейдер и бульдозер, рассказали в "Крымавтодоре" добавив, что бульдозер направлен также в Новополье для прочистки проезда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧССевастополь готовится к удару стихии в новогоднюю ночьКакой будет погода в Новогоднюю ночь в Крыму

2025

