Новый год на Земле начнется с магнитной бури - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Новый год на Земле начнется с магнитной бури
Новый год на Земле начнется с магнитной бури - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Новый год на Земле начнется с магнитной бури
Яркое северное сияние и слабые магнитные бури ожидаются на Земле в новогоднюю ночь, а также в первый день Нового года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 30.12.2025
магнитные бури
геомагнитный шторм
институт солнечно-земной физики
вспышки на солнце
солнце
космос
земля
метеозависимость
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Яркое северное сияние и слабые магнитные бури ожидаются на Земле в новогоднюю ночь, а также в первый день Нового года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Лучше всего сияние будет видно в Мурманске и Архангельске. Вероятность заметных сияний для центральных регионов России – около 20 процентов. Жителям регионов, расположенных южнее 50-52 градусов северной широты, чтобы увидеть яркие сияния потребуется новогоднее чудо, добавили в лаборатории.При этом, согласно размещенным на официальном сайте лаборатории графикам, геомагнитная обстановка будет оставаться неспокойной в Новогоднюю ночь. А около шести часов утра в первый день 2026-го года на Землю обрушится магнитный удар, который лишь ближе к полудню сменится геомагнитным возбуждением, а потом и вовсе сойдет на нет.Накануне сообщалось, что выброшенное облако плазмы в ночь с 31 декабря и 1 января заденет Землю, поэтому у жителей северо-западных регионов России может появиться шанс увидеть полярное сияние в новогоднюю ночь. Ранее сообщалось, что в соответствии с долгосрочным прогнозом, заключительный в этом году магнитный шторм случится 30 декабря.
космос
магнитные бури, геомагнитный шторм, институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, космос, земля, метеозависимость, общество, новости
Новый год на Земле начнется с магнитной бури

Первого января на Земле ожидается магнитная буря и полярное сияние

08:43 30.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Яркое северное сияние и слабые магнитные бури ожидаются на Земле в новогоднюю ночь, а также в первый день Нового года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Подтверждаются полярные сияния и слабые магнитные бури в Новогоднюю ночь. Согласно моделям, в данный момент времени совпадает воздействие на Землю сразу двух факторов: небольшой корональной дыры, наблюдаемой сейчас в северном полушарии Солнца, и прихода к Земле края плазменного облака, выброшенного с Солнца в результате серии вспышек M-класса", - говорится в сообщении.
Лучше всего сияние будет видно в Мурманске и Архангельске. Вероятность заметных сияний для центральных регионов России – около 20 процентов. Жителям регионов, расположенных южнее 50-52 градусов северной широты, чтобы увидеть яркие сияния потребуется новогоднее чудо, добавили в лаборатории.
При этом, согласно размещенным на официальном сайте лаборатории графикам, геомагнитная обстановка будет оставаться неспокойной в Новогоднюю ночь. А около шести часов утра в первый день 2026-го года на Землю обрушится магнитный удар, который лишь ближе к полудню сменится геомагнитным возбуждением, а потом и вовсе сойдет на нет.
Накануне сообщалось, что выброшенное облако плазмы в ночь с 31 декабря и 1 января заденет Землю, поэтому у жителей северо-западных регионов России может появиться шанс увидеть полярное сияние в новогоднюю ночь. Ранее сообщалось, что в соответствии с долгосрочным прогнозом, заключительный в этом году магнитный шторм случится 30 декабря.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышки
Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури
Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
24 декабря, 10:56
Десятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 года
 
