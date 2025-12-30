Новый год на Земле начнется с магнитной бури

https://crimea.ria.ru/20251230/novyy-god-na-zemle-nachnetsya-s-magnitnoy-buri-1152092106.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Яркое северное сияние и слабые магнитные бури ожидаются на Земле в новогоднюю ночь, а также в первый день Нового года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Лучше всего сияние будет видно в Мурманске и Архангельске. Вероятность заметных сияний для центральных регионов России – около 20 процентов. Жителям регионов, расположенных южнее 50-52 градусов северной широты, чтобы увидеть яркие сияния потребуется новогоднее чудо, добавили в лаборатории.При этом, согласно размещенным на официальном сайте лаборатории графикам, геомагнитная обстановка будет оставаться неспокойной в Новогоднюю ночь. А около шести часов утра в первый день 2026-го года на Землю обрушится магнитный удар, который лишь ближе к полудню сменится геомагнитным возбуждением, а потом и вовсе сойдет на нет.Накануне сообщалось, что выброшенное облако плазмы в ночь с 31 декабря и 1 января заденет Землю, поэтому у жителей северо-западных регионов России может появиться шанс увидеть полярное сияние в новогоднюю ночь. Ранее сообщалось, что в соответствии с долгосрочным прогнозом, заключительный в этом году магнитный шторм случится 30 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышкиМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики

