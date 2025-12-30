https://crimea.ria.ru/20251230/novyy-god-iz-sena-i-vatrushek-kak-vstretyat-prazdnik-v-krymskikh-zooparkakh-1151877967.html

Новый год из сена и ватрушек: как встретят праздник в крымских зоопарках

Новый год из сена и ватрушек: как встретят праздник в крымских зоопарках - РИА Новости Крым, 30.12.2025

Новый год из сена и ватрушек: как встретят праздник в крымских зоопарках

В преддверии новогодних праздников зооуголок в Симферополе и Бахчисарайский парк миниатюр делают ставку на атмосферу, креатив и сено. РИА Новости Крым, 30.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. В преддверии новогодних праздников зооуголок в Симферополе и Бахчисарайский парк миниатюр делают ставку на атмосферу, креатив и сено.Как рассказал директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко, детский пар сейчас находится на реконструкции, поэтому масштабных мероприятий не планируется. Однако праздничное настроение посетителям зооуголка обещают.Тем временем в других локациях готовят по-настоящему необычные новогодние сюрпризы. Член комитета Госсовета Республики Крым по курортам и туризму, руководитель сети экскурсионных объектов Виктор Жиленко сообщил, что в Бахчисарайском парке миниатюр к праздникам появится елка, но не простая.Высота необычной конструкции, по словам Жиленко, составит около пяти метров. На вопрос о том, не останутся ли животные без обеда при таком расходе сена, он ответил с юмором, отметив, что для жителей зоопарка эта елка – настоящее новогоднее чудо, на которое нельзя смотреть "без слюней".Для посетителей также готовят интерактивную программу. Вокруг необычной елки будут водить хороводы, а для самых активных с 19 числа работает ватрушечный курорт. Здесь руководителю тоже пришлось подключать креатив, чтобы заменить на горках снег, который в Крыму встретишь редко.Так что в Крыму к Новому году готовы: если снега нет – его скатают, если елка обычная – заменят сеном. Главное, чтобы праздник состоялся.Ранее сообщалось, что Крым на новогодние каникулы востребован, при этом наибольшей популярностью пользуются отели, предлагающие разнообразные праздничные программы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вход в Новый Херсонес в праздники будет бесплатным для всехТуристы выбирают новогодний Крым – цены и направленияЯлта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство

