Новый год из сена и ватрушек: как встретят праздник в крымских зоопарках
Новый год из сена и ватрушек: как встретят праздник в крымских зоопарках
В преддверии новогодних праздников зооуголок в Симферополе и Бахчисарайский парк миниатюр делают ставку на атмосферу, креатив и сено. РИА Новости Крым, 30.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. В преддверии новогодних праздников зооуголок в Симферополе и Бахчисарайский парк миниатюр делают ставку на атмосферу, креатив и сено.Как рассказал директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко, детский пар сейчас находится на реконструкции, поэтому масштабных мероприятий не планируется. Однако праздничное настроение посетителям зооуголка обещают.Тем временем в других локациях готовят по-настоящему необычные новогодние сюрпризы. Член комитета Госсовета Республики Крым по курортам и туризму, руководитель сети экскурсионных объектов Виктор Жиленко сообщил, что в Бахчисарайском парке миниатюр к праздникам появится елка, но не простая.Высота необычной конструкции, по словам Жиленко, составит около пяти метров. На вопрос о том, не останутся ли животные без обеда при таком расходе сена, он ответил с юмором, отметив, что для жителей зоопарка эта елка – настоящее новогоднее чудо, на которое нельзя смотреть "без слюней".Для посетителей также готовят интерактивную программу. Вокруг необычной елки будут водить хороводы, а для самых активных с 19 числа работает ватрушечный курорт. Здесь руководителю тоже пришлось подключать креатив, чтобы заменить на горках снег, который в Крыму встретишь редко.Так что в Крыму к Новому году готовы: если снега нет – его скатают, если елка обычная – заменят сеном. Главное, чтобы праздник состоялся.Ранее сообщалось, что Крым на новогодние каникулы востребован, при этом наибольшей популярностью пользуются отели, предлагающие разнообразные праздничные программы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. В преддверии новогодних праздников зооуголок в Симферополе и Бахчисарайский парк миниатюр делают ставку на атмосферу, креатив и сено.
Как рассказал директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко, детский пар сейчас находится на реконструкции, поэтому масштабных мероприятий не планируется. Однако праздничное настроение посетителям зооуголка обещают.
"У нас украшено там все: гирлянды, игрушки, елки, но отдельных мероприятий никаких не запланировано. Все-таки наш детский парк сейчас находится на реконструкции пока что. Но зооуголок работает, мы всех наших гостей рады видеть", – подчеркнул Марченко.
Тем временем в других локациях готовят по-настоящему необычные новогодние сюрпризы. Член комитета Госсовета Республики Крым по курортам и туризму, руководитель сети экскурсионных объектов Виктор Жиленко сообщил, что в Бахчисарайском парке миниатюр к праздникам появится елка, но не простая.
"Так как простые елки будут везде, мы сделаем елку из сена. Огромная будет, а рядышком с ней – Дед Мороз. Но так как со снегом в Крыму проблема, мы его тоже скатаем из сена. И Снегурочку скатаем из сена", – рассказал он.
Высота необычной конструкции, по словам Жиленко, составит около пяти метров. На вопрос о том, не останутся ли животные без обеда при таком расходе сена, он ответил с юмором, отметив, что для жителей зоопарка эта елка – настоящее новогоднее чудо, на которое нельзя смотреть "без слюней".
Для посетителей также готовят интерактивную программу. Вокруг необычной елки будут водить хороводы, а для самых активных с 19 числа работает ватрушечный курорт. Здесь руководителю тоже пришлось подключать креатив, чтобы заменить на горках снег, который в Крыму встретишь редко.
"Мы сделали самую большую горку из восьми горок по 15 метров, на которых будут летать ватрушки. Закупили 30 тюбингов и ждем всех на катания", – поделился Жиленко.
Так что в Крыму к Новому году готовы: если снега нет – его скатают, если елка обычная – заменят сеном. Главное, чтобы праздник состоялся.
Ранее сообщалось
, что Крым на новогодние каникулы востребован, при этом наибольшей популярностью пользуются отели, предлагающие разнообразные праздничные программы.
