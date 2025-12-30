https://crimea.ria.ru/20251230/novosti-svo-armiya-rf-nastupaet-i-beret-pod-kontrol-naselennye-punkty-1152101153.html

Новости СВО: армия РФ наступает и берет под контроль населенные пункты

Продвинулись вперед и закрепились – российские военнослужащие продолжают теснить противника на многих участках фронта. За сутки спецоперации под контроль армии... РИА Новости Крым, 30.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Продвинулись вперед и закрепились – российские военнослужащие продолжают теснить противника на многих участках фронта. За сутки спецоперации под контроль армии России перешли два населенных пункта. Киевский режим потерял 1330 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ, уничтожив до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, а также три склада боеприпасов, материальных средств и горюче-смазочных материалов.Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Богуславка Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 190 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, орудие полевой артиллерии, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, разбив до 220 солдат ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств..Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили более 470 военнослужащих, три бронетранспортера производства стран НАТО, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенный пункт Лукьяновское Запорожской области. Разбиты до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За год под контроль российских войск перешли 334 населенных пункта Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами"Фронт движется на нас" – признание командующего нацгвардией Украины

