Новая семейная выплата в России: кто и когда сможет ее получить - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Новая семейная выплата в России: кто и когда сможет ее получить
Новая семейная выплата в России: кто и когда сможет ее получить - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Новая семейная выплата в России: кто и когда сможет ее получить
Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок назначения ежегодной семейной выплаты, которая будет направляться единовременно по итогам года. Об этом... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T14:25
2025-12-30T14:25
россия
новости
господдержка
дети
михаил мишустин
правительство россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок назначения ежегодной семейной выплаты, которая будет направляться единовременно по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Выплату сможет получать каждый из работающих родителей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающимися очно. При этом среднедушевой доход в семье должен быть ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума.Размер выплаты составит более половины уплаченного родителями налога на доходы физических лиц. Он будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут семье.На предоставление выплаты в федеральном бюджете на следующий год заложено почти 120 млрд рублей, в 2027 году – более 128 млрд рублей.
россия, новости, господдержка, дети, михаил мишустин, правительство россии
Новая семейная выплата в России: кто и когда сможет ее получить

В бюджете РФ заложили 120 млрд рублей на новую семейную выплату в 2026 году

14:25 30.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок назначения ежегодной семейной выплаты, которая будет направляться единовременно по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Выплату сможет получать каждый из работающих родителей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающимися очно. При этом среднедушевой доход в семье должен быть ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума.
Размер выплаты составит более половины уплаченного родителями налога на доходы физических лиц. Он будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут семье.
"Заявление на выплату за 2025 год можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчетности – в период с 1 июня по 1 октября 2026 года. Сделать это можно через портал госуслуг либо в МФЦ или в отделении Социального фонда", - уточнили в правительстве.
На предоставление выплаты в федеральном бюджете на следующий год заложено почти 120 млрд рублей, в 2027 году – более 128 млрд рублей.
