https://crimea.ria.ru/20251230/novaya-semeynaya-vyplata-v-rossii-kto-i-kogda-smozhet-ee-poluchit-1152105548.html

Новая семейная выплата в России: кто и когда сможет ее получить

Новая семейная выплата в России: кто и когда сможет ее получить - РИА Новости Крым, 30.12.2025

Новая семейная выплата в России: кто и когда сможет ее получить

Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок назначения ежегодной семейной выплаты, которая будет направляться единовременно по итогам года. Об этом... РИА Новости Крым, 30.12.2025

2025-12-30T14:25

2025-12-30T14:25

2025-12-30T14:25

россия

новости

господдержка

дети

михаил мишустин

правительство россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133041_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_73be6385a62c400340af88176efdcb45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок назначения ежегодной семейной выплаты, которая будет направляться единовременно по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Выплату сможет получать каждый из работающих родителей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающимися очно. При этом среднедушевой доход в семье должен быть ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума.Размер выплаты составит более половины уплаченного родителями налога на доходы физических лиц. Он будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут семье.На предоставление выплаты в федеральном бюджете на следующий год заложено почти 120 млрд рублей, в 2027 году – более 128 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кредитными каникулами в России воспользовались более 300 000 бойцов СВОВ Крыму детские пособия начислят досрочноПутин поручил кабмину найти решение для поддержки многодетных семей

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, господдержка, дети, михаил мишустин, правительство россии