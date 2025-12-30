Рейтинг@Mail.ru
На Украине убрали имя Чайковского из названия Национальной музакадемии - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251230/na-ukraine-ubrali-imya-chaykovskogo-iz-nazvaniya-natsionalnoy-muzakademii-1152105820.html
На Украине убрали имя Чайковского из названия Национальной музакадемии
На Украине убрали имя Чайковского из названия Национальной музакадемии - РИА Новости Крым, 30.12.2025
На Украине убрали имя Чайковского из названия Национальной музакадемии
Минкульт Украины переименовал Национальную музыкальную академию имени Петра Чайковского, исключив из названия имя великого композитора. О своем решении... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T14:39
2025-12-30T14:39
украина
в мире
минкульт украины
декоммунизация
новости
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999978_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_50e8a1b10d7e71d6408b180aeb82e6cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Минкульт Украины переименовал Национальную музыкальную академию имени Петра Чайковского, исключив из названия имя великого композитора. О своем решении украинское ведомство сообщило в Telegram-канале.Следующим шагом станет публичное обсуждение с коллективом и экспертами вопроса о присвоении академии нового имени, добавили в министерстве.Отмечается, что дискуссии вокруг названия ведутся с 2022 года.И Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятников &gt;&gt;"Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В числе последних запретов – Иван Сусанин, личность и подвиг которого Украинский институт национальной памяти ранее признал "мифологизированной пропагандой российского империализма". Теперь украинские власти, соблюдая закон о декомунизации, обязаны убрать все объекты, связанные с именем Сусанина.Ранее сообщалось, что киевский режим "отменил" императорскую семью Романовых и ученого Михаила Ломоносова в рамках продолжения программы декоммунизации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дошли до осквернения могил: власти Львова снесли Холм Славы - ФОТОНа Украине декоммунизировали билеты на поездаЮНЕСКО просят защитить памятник Пушкину в Одессе
https://crimea.ria.ru/20251226/totalnoe-mrakobesie-v-krymu-otreagirovali-na-snos-pamyatnikov-v-kieve-1152009883.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999978_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9b0ce4aa8331d087065416f4bd203e98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, в мире, минкульт украины, декоммунизация, новости, музыка
На Украине убрали имя Чайковского из названия Национальной музакадемии

Минкульт Украины убрал имя Чайковского из названия Национальной музыкальной академии

14:39 30.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник П. И. Чайковскому
Памятник П. И. Чайковскому - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Минкульт Украины переименовал Национальную музыкальную академию имени Петра Чайковского, исключив из названия имя великого композитора. О своем решении украинское ведомство сообщило в Telegram-канале.
"Решение принято в соответствии с действующим законодательством и на основании профессионального заключения украинского института национальной памяти. Переименование не влияет на статус, образовательный процесс или художественную деятельность академии и является частью государственной политики деколонизации украинского культурного пространства", - говорится в сообщении.
Следующим шагом станет публичное обсуждение с коллективом и экспертами вопроса о присвоении академии нового имени, добавили в министерстве.
Отмечается, что дискуссии вокруг названия ведутся с 2022 года.
И Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятников >>
"Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В числе последних запретов – Иван Сусанин, личность и подвиг которого Украинский институт национальной памяти ранее признал "мифологизированной пропагандой российского империализма". Теперь украинские власти, соблюдая закон о декомунизации, обязаны убрать все объекты, связанные с именем Сусанина.
Ранее сообщалось, что киевский режим "отменил" императорскую семью Романовых и ученого Михаила Ломоносова в рамках продолжения программы декоммунизации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дошли до осквернения могил: власти Львова снесли Холм Славы - ФОТО
На Украине декоммунизировали билеты на поезда
ЮНЕСКО просят защитить памятник Пушкину в Одессе
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
26 декабря, 18:49Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Тотальное мракобесие": в Крыму отреагировали на снос памятников в Киеве
 
УкраинаВ миреМинкульт УкраиныДекоммунизацияНовостиМузыка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:20В 2025 году в Крыму начали строить три новых мечети
15:09Охранять критически важные объекты в 2026 году направят резервистов
15:07ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее
14:53Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина
14:48Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества"
14:39На Украине убрали имя Чайковского из названия Национальной музакадемии
14:30На Кубани задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА
14:25Новая семейная выплата в России: кто и когда сможет ее получить
14:17В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств
13:57Ялта и Бахчисарайский район Крыма остались без света
13:49Таврибара со Снегурочкой: Крым встречает туристов за день до Нового года
13:38"Орешник" на боевом дежурстве в Беларуси – фото
13:25Житель Запорожской области работал на Киев и получил 12 лет за шпионаж
13:17Вакцина от рака в России – выпущены первые валидационные серии
13:13Крымский мост сейчас – с обеих сторон выросли очереди
13:10Четыре дрона ВСУ атаковали Кубань
13:07Новости СВО: армия РФ наступает и берет под контроль населенные пункты
12:57Двое мужчин получили ранения после атаки БПЛА на Краснодар
12:52В Кремле назвали терактом попытку атаки Киева на резиденцию президента РФ
12:49Путин поздравил глав государств и правительств с Новым годом
Лента новостейМолния