На Украине убрали имя Чайковского из названия Национальной музакадемии
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Минкульт Украины переименовал Национальную музыкальную академию имени Петра Чайковского, исключив из названия имя великого композитора. О своем решении украинское ведомство сообщило в Telegram-канале.Следующим шагом станет публичное обсуждение с коллективом и экспертами вопроса о присвоении академии нового имени, добавили в министерстве.Отмечается, что дискуссии вокруг названия ведутся с 2022 года.И Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятников >>"Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В числе последних запретов – Иван Сусанин, личность и подвиг которого Украинский институт национальной памяти ранее признал "мифологизированной пропагандой российского империализма". Теперь украинские власти, соблюдая закон о декомунизации, обязаны убрать все объекты, связанные с именем Сусанина.Ранее сообщалось, что киевский режим "отменил" императорскую семью Романовых и ученого Михаила Ломоносова в рамках продолжения программы декоммунизации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дошли до осквернения могил: власти Львова снесли Холм Славы - ФОТОНа Украине декоммунизировали билеты на поездаЮНЕСКО просят защитить памятник Пушкину в Одессе
