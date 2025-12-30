Рейтинг@Mail.ru
На школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минировании - РИА Новости Крым, 30.12.2025
На школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минировании
На школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минировании - РИА Новости Крым, 30.12.2025
На школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минировании
Двое 14-летних школьников из Севастополя стали фигурантами уголовного дела за ложные сообщения о минировании школы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции... РИА Новости Крым, 30.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Двое 14-летних школьников из Севастополя стали фигурантами уголовного дела за ложные сообщения о минировании школы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города."Следователем следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Его фигурантами стали 14-летние местные школьники", - говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из республиканского УФСБ России установили, что ложные сообщения в чат администрации школы рассылал ученик. Являясь администратором чата одной из групп в мессенджере, 14-летний школьник дважды получил от своего ровесника, который хотел прогулять уроки английского языка, предложения за 300 рублей отправить администрации одной из школ ложные сообщения о минировании. Информация об угрозе в учебном заведении поступала в полицию 25 ноября и 1 декабря.24 ноября в Севастополе эвакуировали учеников и персонал гимназии №24 из-за анонимного сообщения о минировании учебного заведения. Аналогичная ситуация произошла 21 ноября. Детей вывели из здания, его проверили силовики. Сигнал оказался ложным.Ранее в Крыму задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании одной из школ Симферополя.
Новости
минирование, прокуратура города севастополя, закон и право, севастополь, новости севастополя
На школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минировании

Подростки из Севастополя стали фигурантами дела за ложные сообщения о минировании школы

10:51 30.12.2025
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Двое 14-летних школьников из Севастополя стали фигурантами уголовного дела за ложные сообщения о минировании школы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
"Следователем следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Его фигурантами стали 14-летние местные школьники", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из республиканского УФСБ России установили, что ложные сообщения в чат администрации школы рассылал ученик. Являясь администратором чата одной из групп в мессенджере, 14-летний школьник дважды получил от своего ровесника, который хотел прогулять уроки английского языка, предложения за 300 рублей отправить администрации одной из школ ложные сообщения о минировании. Информация об угрозе в учебном заведении поступала в полицию 25 ноября и 1 декабря.
"Причастность подозреваемых к совершенным преступлениям подтверждается изъятыми вещественными доказательствами и признательными показаниями. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Следствие продолжается", - рассказали в ведомстве.
24 ноября в Севастополе эвакуировали учеников и персонал гимназии №24 из-за анонимного сообщения о минировании учебного заведения. Аналогичная ситуация произошла 21 ноября. Детей вывели из здания, его проверили силовики. Сигнал оказался ложным.
Ранее в Крыму задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании одной из школ Симферополя.
