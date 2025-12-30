https://crimea.ria.ru/20251230/na-shkolnikov-iz-sevastopolya-zaveli-delo-za-soobscheniya-o-minirovanii-1152095241.html

На школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минировании

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Двое 14-летних школьников из Севастополя стали фигурантами уголовного дела за ложные сообщения о минировании школы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города."Следователем следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Его фигурантами стали 14-летние местные школьники", - говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из республиканского УФСБ России установили, что ложные сообщения в чат администрации школы рассылал ученик. Являясь администратором чата одной из групп в мессенджере, 14-летний школьник дважды получил от своего ровесника, который хотел прогулять уроки английского языка, предложения за 300 рублей отправить администрации одной из школ ложные сообщения о минировании. Информация об угрозе в учебном заведении поступала в полицию 25 ноября и 1 декабря.24 ноября в Севастополе эвакуировали учеников и персонал гимназии №24 из-за анонимного сообщения о минировании учебного заведения. Аналогичная ситуация произошла 21 ноября. Детей вывели из здания, его проверили силовики. Сигнал оказался ложным.Ранее в Крыму задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании одной из школ Симферополя.

