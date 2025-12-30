Рейтинг@Mail.ru
На Кубани задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости Крым, 30.12.2025
На Кубани задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА
На Кубани задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости Крым, 30.12.2025
На Кубани задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА
Три поезда задерживаются в Краснодарском крае из-за падения обломков украинского БПЛА на железнодорожную инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 30.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Три поезда задерживаются в Краснодарском крае из-за падения обломков украинского БПЛА на железнодорожную инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба Северо-кавказской железной дороги.В результате инцидента на время до одного часа задерживаются поезда №817 "Ласточка" Кавказская – Краснодар, поезд №114 Адлер – Санкт-Петербург, пригородный поезд №6730 Краснодар – Васюринская.Железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети и делают все возможное для скорейшего возобновления движения, добавили в пресс-службе.Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования.Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что в Краснодаре в результате атаки БПЛА 30 декабря пострадали двое мужчин, их госпитализировали с осколочными ранениями.Как сообщалось ранее, 26 декабря в поселке Кировское в Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры.
краснодарский край, кубань, железная дорога, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
На Кубани задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА

В Краснодарском крае три поезда задерживаются после атаки БПЛА

14:30 30.12.2025 (обновлено: 14:42 30.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Три поезда задерживаются в Краснодарском крае из-за падения обломков украинского БПЛА на железнодорожную инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба Северо-кавказской железной дороги.
"Сегодня, 30 декабря, в 11 часов 15 минут на станции "Краснодар-Сортировочный" в результате падения обломков БПЛА была повреждена железнодорожная инфраструктура, вследствие чего произошло отключение напряжения в контактной сети", - рассказали в пресс-службе.
В результате инцидента на время до одного часа задерживаются поезда №817 "Ласточка" Кавказская – Краснодар, поезд №114 Адлер – Санкт-Петербург, пригородный поезд №6730 Краснодар – Васюринская.
Железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети и делают все возможное для скорейшего возобновления движения, добавили в пресс-службе.
Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования.
Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что в Краснодаре в результате атаки БПЛА 30 декабря пострадали двое мужчин, их госпитализировали с осколочными ранениями.
Как сообщалось ранее, 26 декабря в поселке Кировское в Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры.
