https://crimea.ria.ru/20251230/na-kubani-zaderzhivayutsya-poezda-iz-za-padeniya-oblomkov-bpla-1152106172.html

На Кубани задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА

На Кубани задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости Крым, 30.12.2025

На Кубани задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА

Три поезда задерживаются в Краснодарском крае из-за падения обломков украинского БПЛА на железнодорожную инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 30.12.2025

2025-12-30T14:30

2025-12-30T14:30

2025-12-30T14:42

краснодарский край

кубань

железная дорога

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49832/33/498323393_1079:343:2960:1401_1920x0_80_0_0_e962a8ede2f69141b85d7dd451d6e563.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Три поезда задерживаются в Краснодарском крае из-за падения обломков украинского БПЛА на железнодорожную инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба Северо-кавказской железной дороги.В результате инцидента на время до одного часа задерживаются поезда №817 "Ласточка" Кавказская – Краснодар, поезд №114 Адлер – Санкт-Петербург, пригородный поезд №6730 Краснодар – Васюринская.Железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети и делают все возможное для скорейшего возобновления движения, добавили в пресс-службе.Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования.Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что в Краснодаре в результате атаки БПЛА 30 декабря пострадали двое мужчин, их госпитализировали с осколочными ранениями.Как сообщалось ранее, 26 декабря в поселке Кировское в Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Москву: ПВО сбила пять беспилотников за 40 минутЕще четыре беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем77 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, железная дорога, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости