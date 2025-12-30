Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака: за четыре часа сбиты 109 дронов над регионами России
Массированная атака: за четыре часа сбиты 109 дронов над регионами России
Массированная атака: за четыре часа сбиты 109 дронов над регионами России - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Массированная атака: за четыре часа сбиты 109 дронов над регионами России
Средства российской ПВО во второй половине дня вторника перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T20:50
2025-12-30T21:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО во второй половине дня вторника перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.80 вражеских дронов были ликвидированы над Брянской областью, 10 – над Калужской, восемь – над территорией Московского региона, семь – над Курской областью, два – над Воронежской и по одному – над Белгородской и Смоленской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Массированная атака: за четыре часа сбиты 109 дронов над регионами России

109 беспилотников перехватили и уничтожили над регионами России за четыре часа

20:50 30.12.2025 (обновлено: 21:00 30.12.2025)
 
Зенитно-ракетный дивизион
© РИА Новости . Станислав Красильников
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО во второй половине дня вторника перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
80 вражеских дронов были ликвидированы над Брянской областью, 10 – над Калужской, восемь – над территорией Московского региона, семь – над Курской областью, два – над Воронежской и по одному – над Белгородской и Смоленской областями, перечислили в российском военном ведомстве.
