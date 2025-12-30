https://crimea.ria.ru/20251230/massirovannaya-ataka-za-chetyre-chasa-sbity-109-dronov-nad-regionami-rossii-1152113765.html

Массированная атака: за четыре часа сбиты 109 дронов над регионами России

Массированная атака: за четыре часа сбиты 109 дронов над регионами России - РИА Новости Крым, 30.12.2025

Массированная атака: за четыре часа сбиты 109 дронов над регионами России

Средства российской ПВО во второй половине дня вторника перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.12.2025

2025-12-30T20:50

2025-12-30T20:50

2025-12-30T21:00

новости

брянская область

калужская область

московская область

курская область

воронежская область

белгородская область

смоленская область

пво

вооруженные силы россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО во второй половине дня вторника перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.80 вражеских дронов были ликвидированы над Брянской областью, 10 – над Калужской, восемь – над территорией Московского региона, семь – над Курской областью, два – над Воронежской и по одному – над Белгородской и Смоленской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

