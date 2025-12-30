https://crimea.ria.ru/20251230/massirovannaya-ataka-za-chetyre-chasa-sbity-109-dronov-nad-regionami-rossii-1152113765.html
Массированная атака: за четыре часа сбиты 109 дронов над регионами России
Средства российской ПВО во второй половине дня вторника перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.12.2025
новости
брянская область
калужская область
московская область
курская область
воронежская область
белгородская область
смоленская область
пво
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО во второй половине дня вторника перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.80 вражеских дронов были ликвидированы над Брянской областью, 10 – над Калужской, восемь – над территорией Московского региона, семь – над Курской областью, два – над Воронежской и по одному – над Белгородской и Смоленской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
20:50 30.12.2025 (обновлено: 21:00 30.12.2025)