Рейтинг@Mail.ru
Лавины ожидаются в Сочи - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251230/laviny-ozhidayutsya-v-sochi-1152098803.html
Лавины ожидаются в Сочи
Лавины ожидаются в Сочи - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Лавины ожидаются в Сочи
В Сочи на четыре дня объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T12:13
2025-12-30T12:13
сочи
краснодарский край
министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций краснодарского края
кубань
штормовое предупреждение
погода
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/03/1121942023_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8abf2aa08d1b1f6278cc1125d7c29c78.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Сочи на четыре дня объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности, не выходить в горы в снегопад, избегать мест возможного схода лавин, которые чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если на них нет кустарников и деревьев, напомнили спасатели.Накануне сообщалось, что в Крыму также объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин в понедельник и вторник.В понедельник днем начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что в горах Крыма за минувшие выходные выпало очень много снега. Так, на Ай-Петри высота снежного покрова достигла 41 сантиметра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧССевастополь готовится к удару стихии в новогоднюю ночьКакой будет погода в Новогоднюю ночь в Крыму
сочи
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/03/1121942023_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed83b2ee8a2f66a08f98fb7e3806445d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, краснодарский край, министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций краснодарского края, кубань, штормовое предупреждение, погода, новости
Лавины ожидаются в Сочи

В Сочи предупредили о риске схода снежных лавин

12:13 30.12.2025
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСход снежных лавин. Архивное фото
Сход снежных лавин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Сочи на четыре дня объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

"С 30 декабря по 2 января на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи в горах выше 500 метров над уровнем моря лавиноопасно", – сказано в сообщении.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности, не выходить в горы в снегопад, избегать мест возможного схода лавин, которые чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если на них нет кустарников и деревьев, напомнили спасатели.
Накануне сообщалось, что в Крыму также объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин в понедельник и вторник.
В понедельник днем начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что в горах Крыма за минувшие выходные выпало очень много снега. Так, на Ай-Петри высота снежного покрова достигла 41 сантиметра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧС
Севастополь готовится к удару стихии в новогоднюю ночь
Какой будет погода в Новогоднюю ночь в Крыму
 
СочиКраснодарский крайМинистерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского краяКубаньШтормовое предупреждениеПогодаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:23Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
12:14Отбой воздушной тревоги в Севастополе
12:13Лавины ожидаются в Сочи
12:04Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:59Девятилетий мальчик погиб при катании на тюбинге во Владимире
11:52Обстановка на дорогах в Бахчисарайском районе Крыма сейчас
11:43В Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковки
11:26"Отвратительный акт": как в мире оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина
11:15Как создавали Советский Союз – инфографика РИА Новости Крым
11:04Крымский мост – обстановка сейчас
10:58Взрывы в Севастополе - что известно
10:55В Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию
10:51На школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минировании
10:48В Феодосии слышна стрельба
10:36"Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии – видео 0:43
10:11Под Симферополем обесточены три населенных пункта
09:40В Керчи открыли важную транспортную развязку
09:35В Верховной раде Украины разоблачили ОПГ
09:30Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧС
09:21В Стамбуле предотвратили теракты в новогодние праздники
Лента новостейМолния