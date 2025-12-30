https://crimea.ria.ru/20251230/laviny-ozhidayutsya-v-sochi-1152098803.html
Лавины ожидаются в Сочи
Лавины ожидаются в Сочи - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Лавины ожидаются в Сочи
В Сочи на четыре дня объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T12:13
2025-12-30T12:13
2025-12-30T12:13
сочи
краснодарский край
министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций краснодарского края
кубань
штормовое предупреждение
погода
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/03/1121942023_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8abf2aa08d1b1f6278cc1125d7c29c78.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Сочи на четыре дня объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности, не выходить в горы в снегопад, избегать мест возможного схода лавин, которые чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если на них нет кустарников и деревьев, напомнили спасатели.Накануне сообщалось, что в Крыму также объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин в понедельник и вторник.В понедельник днем начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что в горах Крыма за минувшие выходные выпало очень много снега. Так, на Ай-Петри высота снежного покрова достигла 41 сантиметра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧССевастополь готовится к удару стихии в новогоднюю ночьКакой будет погода в Новогоднюю ночь в Крыму
сочи
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/03/1121942023_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed83b2ee8a2f66a08f98fb7e3806445d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций краснодарского края, кубань, штормовое предупреждение, погода, новости