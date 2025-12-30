Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – с обеих сторон выросли очереди - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – с обеих сторон выросли очереди
Крымский мост сейчас – с обеих сторон выросли очереди - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Крымский мост сейчас – с обеих сторон выросли очереди
У Крымского моста сейчас в пробке перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани стоят 179 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T13:13
2025-12-30T13:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас в пробке перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани стоят 179 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Еще два часа назад Крымский мост был свободным для проезда со стороны Керчи и Тамани. Очередей перед пунктами досмотра не было.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на дорогах в Бахчисарайском районе Крыма сейчасВ Керчи открыли важную транспортную развязкуВ Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковки
Крымский мост сейчас – с обеих сторон выросли очереди

У Крымского моста сейчас выросли очереди со стороны Керчи и Тамани

13:13 30.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас в пробке перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани стоят 179 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 130 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 49 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 13 часов.
Еще два часа назад Крымский мост был свободным для проезда со стороны Керчи и Тамани. Очередей перед пунктами досмотра не было.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
