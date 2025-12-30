https://crimea.ria.ru/20251230/krymskiy-most-seychas--s-obeikh-storon-vyrosli-ocheredi-1152101498.html

Крымский мост сейчас – с обеих сторон выросли очереди

Крымский мост сейчас – с обеих сторон выросли очереди - РИА Новости Крым, 30.12.2025

Крымский мост сейчас – с обеих сторон выросли очереди

30.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас в пробке перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани стоят 179 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Еще два часа назад Крымский мост был свободным для проезда со стороны Керчи и Тамани. Очередей перед пунктами досмотра не было.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на дорогах в Бахчисарайском районе Крыма сейчасВ Керчи открыли важную транспортную развязкуВ Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковки

