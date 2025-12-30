https://crimea.ria.ru/20251230/krymskiy-most-seychas--s-obeikh-storon-vyrosli-ocheredi-1152101498.html
Крымский мост сейчас – с обеих сторон выросли очереди
Крымский мост сейчас – с обеих сторон выросли очереди - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Крымский мост сейчас – с обеих сторон выросли очереди
У Крымского моста сейчас в пробке перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани стоят 179 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T13:13
2025-12-30T13:13
2025-12-30T13:13
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости
новости крыма
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a827f4fd1de6a9e5920c245e16ba79e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас в пробке перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани стоят 179 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Еще два часа назад Крымский мост был свободным для проезда со стороны Керчи и Тамани. Очередей перед пунктами досмотра не было.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на дорогах в Бахчисарайском районе Крыма сейчасВ Керчи открыли важную транспортную развязкуВ Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковки
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b192e143ce854fe1b4ba378bb19f415.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас – с обеих сторон выросли очереди
У Крымского моста сейчас выросли очереди со стороны Керчи и Тамани