Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка и очереди на 16:00 - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251230/krymskiy-most-seychas---obstanovka-i-ocheredi-na-1600--1152109007.html
Крымский мост сейчас - обстановка и очереди на 16:00
Крымский мост сейчас - обстановка и очереди на 16:00 - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Крымский мост сейчас - обстановка и очереди на 16:00
Более 200 машин ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T16:06
2025-12-30T16:06
крым
крымский мост
новости крыма
очереди на крымском мосту
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4098c2e1606b281f6d788ba4d0e8cfb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Более 200 машин ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d65835008e82e00e5db0e1281ed8b542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, новости крыма, очереди на крымском мосту, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - обстановка и очереди на 16:00

Крымский мост сейчас - в очереди более 200 машин

16:06 30.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Более 200 машин ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 16:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 172 транспортных средства. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 36 авто", - говорится в сообщении.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКрымский мостНовости КрымаОчереди на Крымском мостуСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Борьба с картелями и права граждан – итоги работы крымского УФАС за год
17:47Что может остановить боевые действия на Украине в первые месяцы 2026 года
17:30Сочи угрожают смерчи и шторм в 6 баллов
17:17Киев объявил эвакуацию в Днепропетровской и Черниговской областях
17:08Как изменилась армия России за год и как это повлияло на ход спецоперации
16:49Умер Народный артист России Эмиль Кио
16:39ФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект
16:22В Крыму изменился порядок выдачи удостоверений многодетным семьям
16:06Крымский мост сейчас - обстановка и очереди на 16:00
15:59"Прощать нельзя": Госдума настаивает на жестком ответе Киеву
15:51В Бахчисарайском районе Крыма после снежных заносов открыли четыре дороги
15:38Айвазовский и Ван Гог: чем Российская галерея искусств удивит в Крыму
15:20В 2025 году в Крыму начали строить три новых мечети
15:09Охранять критически важные объекты в 2026 году направят резервистов
15:07ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее
14:53Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина
14:48Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества"
14:39На Украине убрали имя Чайковского из названия Национальной музакадемии
14:30На Кубани задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА
14:25Новая семейная выплата в России: кто и когда сможет ее получить
Лента новостейМолния