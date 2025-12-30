https://crimea.ria.ru/20251230/krymskiy-most-seychas---obstanovka-i-ocheredi-na-1600--1152109007.html
Крымский мост сейчас - обстановка и очереди на 16:00
Более 200 машин ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 30.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Более 200 машин ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
