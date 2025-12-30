Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – обстановка сейчас - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251230/krymskiy-most--obstanovka-seychas-1152096086.html
Крымский мост – обстановка сейчас
Крымский мост – обстановка сейчас - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Крымский мост – обстановка сейчас
Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Очередей перед пунктами досмотра нет, сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T11:04
2025-12-30T11:04
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147750155_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_5ccd2c808168571e9e7cd55eca3894a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Очередей перед пунктами досмотра нет, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147750155_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7b3e413e621c38df1a0bb8f15bb3fca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – обстановка сейчас

Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани

11:04 30.12.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Очередей перед пунктами досмотра нет, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"По данным на 11:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:23Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
12:14Отбой воздушной тревоги в Севастополе
12:13Лавины ожидаются в Сочи
12:04Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:59Девятилетий мальчик погиб при катании на тюбинге во Владимире
11:52Обстановка на дорогах в Бахчисарайском районе Крыма сейчас
11:43В Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковки
11:26"Отвратительный акт": как в мире оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина
11:15Как создавали Советский Союз – инфографика РИА Новости Крым
11:04Крымский мост – обстановка сейчас
10:58Взрывы в Севастополе - что известно
10:55В Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию
10:51На школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минировании
10:48В Феодосии слышна стрельба
10:36"Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии – видео 0:43
10:11Под Симферополем обесточены три населенных пункта
09:40В Керчи открыли важную транспортную развязку
09:35В Верховной раде Украины разоблачили ОПГ
09:30Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧС
09:21В Стамбуле предотвратили теракты в новогодние праздники
Лента новостейМолния