Крымский мост – обстановка сейчас
2025-12-30T11:04
2025-12-30T11:04
2025-12-30T11:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Очередей перед пунктами досмотра нет, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
