Крым и Севастополь в лидерах для спонтанных поездок – цены в отелях

Крым и Севастополь в лидерах для спонтанных поездок – цены в отелях - РИА Новости Крым, 30.12.2025

Крым и Севастополь в лидерах для спонтанных поездок – цены в отелях

Симферополь, Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных путешествий в декабре 2025 года. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 30.12.2025

2025-12-30

2025-12-30T06:46

2025-12-30T06:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Симферополь, Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных путешествий в декабре 2025 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Москве стоимость ночи в отеле в среднем составит 4227 рублей, в Питере – 2385 рублей, в Сочи – 2542.Далее следуют Краснодар со средним чеком за ночевку с 2679 рублей, Казань – 3024 рубля, и Симферополь, где средняя стоимость номера в сутки в декабре равняется 3422 рублям. Кроме того, в рейтинге Севастополь – 2767 рублей за номер, Ялта – 4467 рублей, Тюмень – 2592 рубля и Красная Поляна – 5029 рублей.Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для уже сделанных бронирований в 2026 году, выяснили раннее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне в январе выбирают Ялту – цены в отеляхТуристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июльНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера

2025

