Крым и Севастополь в лидерах для спонтанных поездок – цены в отелях
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Симферополь, Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных путешествий в декабре 2025 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Москве стоимость ночи в отеле в среднем составит 4227 рублей, в Питере – 2385 рублей, в Сочи – 2542.Далее следуют Краснодар со средним чеком за ночевку с 2679 рублей, Казань – 3024 рубля, и Симферополь, где средняя стоимость номера в сутки в декабре равняется 3422 рублям. Кроме того, в рейтинге Севастополь – 2767 рублей за номер, Ялта – 4467 рублей, Тюмень – 2592 рубля и Красная Поляна – 5029 рублей.Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для уже сделанных бронирований в 2026 году, выяснили раннее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.
