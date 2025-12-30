Рейтинг@Mail.ru
Крым и Севастополь в лидерах для спонтанных поездок – цены в отелях - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Крым и Севастополь в лидерах для спонтанных поездок – цены в отелях
Крым и Севастополь в лидерах для спонтанных поездок – цены в отелях - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Крым и Севастополь в лидерах для спонтанных поездок – цены в отелях
Симферополь, Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных путешествий в декабре 2025 года. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T06:46
2025-12-30T06:46
крым
севастополь
симферополь
ялта
новости крыма
новости севастополя
туризм в крыму
туризм
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Симферополь, Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных путешествий в декабре 2025 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Москве стоимость ночи в отеле в среднем составит 4227 рублей, в Питере – 2385 рублей, в Сочи – 2542.Далее следуют Краснодар со средним чеком за ночевку с 2679 рублей, Казань – 3024 рубля, и Симферополь, где средняя стоимость номера в сутки в декабре равняется 3422 рублям. Кроме того, в рейтинге Севастополь – 2767 рублей за номер, Ялта – 4467 рублей, Тюмень – 2592 рубля и Красная Поляна – 5029 рублей.Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для уже сделанных бронирований в 2026 году, выяснили раннее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.
крым
севастополь
симферополь
ялта
крым, севастополь, симферополь, ялта, новости крыма, новости севастополя, туризм в крыму, туризм
Крым и Севастополь в лидерах для спонтанных поездок – цены в отелях

Симферополь, Ялта и Севастополь вошли в топ-10 направлений для спонтанных путешествий

06:46 30.12.2025
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости . Alexey Malgavko
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Симферополь, Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных путешествий в декабре 2025 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"На первое место вышла Москва, за которой 20% подобных заявок. На втором месте Санкт -Петербург, а на третьем Сочи – 8% и 3% внезапных бронирований в декабре соответственно", – рассказали аналитики сервиса.

В Москве стоимость ночи в отеле в среднем составит 4227 рублей, в Питере – 2385 рублей, в Сочи – 2542.
Далее следуют Краснодар со средним чеком за ночевку с 2679 рублей, Казань – 3024 рубля, и Симферополь, где средняя стоимость номера в сутки в декабре равняется 3422 рублям. Кроме того, в рейтинге Севастополь – 2767 рублей за номер, Ялта – 4467 рублей, Тюмень – 2592 рубля и Красная Поляна – 5029 рублей.
Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для уже сделанных бронирований в 2026 году, выяснили раннее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне в январе выбирают Ялту – цены в отелях
Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль
Новый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера
 
КрымСевастопольСимферопольЯлтаНовости КрымаНовости СевастополяТуризм в КрымуТуризм
 
