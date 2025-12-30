https://crimea.ria.ru/20251230/klassicheskaya-veganskaya-krasivaya-shuba-retsepty-novogodnego-salata-1121809054.html
Классическая, веганская, красивая "шуба": рецепты новогоднего салата
Классическая, веганская, красивая "шуба": рецепты новогоднего салата
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. "Селедка под шубой" давно стала обязательным блюдом новогоднего стола, и хотя диетологи твердят, что салат этот не самый полезный, раз в год побаловать себя "шубой" все же разрешают. Тем более, что повара придумали самые разные ее вариации. О "классической шубе" и вариациях на тему рассказала РИА Новости Крым преподаватель поварской профессии феодосийского техникума строительства и курортного сервиса Лидия Прусенко.Ценителям классикиПрежде всего, Прусенко напомнила традиционный рецепт "шубы", классическими ингредиентами которой являются мелконарезанная слабосоленая селедка, лук, отварные, тертые на терке картофель, яйцо, морковь и свекла – именно в таком порядке продукты следует уложить слоями, каждый из которых промазать майонезом.Для тех, кто за ЗОЖ"Для тех, кто исповедует принципы правильно питания, тоже есть свой вариант", - продолжает преподаватель поварского искусства и советует поэкспериментировать с соусами:Для его приготовления нужно взять 150 граммов фисташек, 50 граммов сыра "Пармезан", масло оливковое (по вкусу), чайную ложку концентрированного лимонного сока,1/2 чайной ложки горчицы, соль. Все это следует взбить блендером.А вот набор продуктов для ПП-шной "шубы" можно оставить неизменным. Правда, сельдь в данном случае лучше солить самостоятельно. Так вы точно будете уверены в отсутствии вредных добавок.Философия веганстваКстати, фисташковый соус отлично подойдет и для веганского рецепта. Правда, если исключить пармезан. Или можно сделать фасолевый соус:Сельдь, по ее словам, можно заменить листами нори или морской капустой. Яйца нужно исключить. Листы нори предварительно обдают кипятком - 5 секунд, и их можно использовать. Для пикантности в такую "шубу" можно добавить соленый огурец или оливки.Эстетический подходКакой бы рецепт новогоднего салата вы ни выбрали, подать блюдо к праздничному столу всегда хочется необычно. На этот счет у эксперта также есть несколько советов:Другой вариант – "шуба" на хлебе. Для этого возьмите ржаной хлеб, нарежьте его с помощью металлического кольца и уложите в кольцо остальные ингредиенты - получатся красивые цилиндры.Еще одним нарядным способом подачи может быть рулет. Для его приготовления свеклу нужно взбить блендером с желатином, выложить массу на пленку, затем уложить остальные слои и свернуть. Отправьте рулет в холодильник, а перед подачей нарежьте на порционные ломтики.
О "классической шубе" и вариациях на тему рассказала РИА Новости Крым
преподаватель поварской профессии феодосийского техникума строительства и курортного сервиса Лидия Прусенко.
Ценителям классики
Прежде всего, Прусенко напомнила традиционный рецепт "шубы", классическими ингредиентами которой являются мелконарезанная слабосоленая селедка, лук, отварные, тертые на терке картофель, яйцо, морковь и свекла – именно в таком порядке продукты следует уложить слоями, каждый из которых промазать майонезом.
"Лук для салата нужно замариновать: нарежьте его мелко, посолите и поперчите, добавьте несколько капель уксуса и маленькую щепотку сахара. Впрочем, этот ингредиент можно и вовсе исключить, если кому-то он не нравится", – разрешает повар.
Для тех, кто за ЗОЖ
"Для тех, кто исповедует принципы правильно питания, тоже есть свой вариант", - продолжает преподаватель поварского искусства и советует поэкспериментировать с соусами:
"Хорошо подойдет натуральный йогурт с низким процентом жирности. Это самый простой вариант. Но можно подойти творчески и приготовить альтернативный соус. Например, фисташковый".
Для его приготовления нужно взять 150 граммов фисташек, 50 граммов сыра "Пармезан", масло оливковое (по вкусу), чайную ложку концентрированного лимонного сока,1/2 чайной ложки горчицы, соль. Все это следует взбить блендером.
А вот набор продуктов для ПП-шной "шубы" можно оставить неизменным. Правда, сельдь в данном случае лучше солить самостоятельно. Так вы точно будете уверены в отсутствии вредных добавок.
Философия веганства
Кстати, фисташковый соус отлично подойдет и для веганского рецепта. Правда, если исключить пармезан. Или можно сделать фасолевый соус:
"Жидкость из консервированной белой фасоли, сок лимона, растительное масло, соль, горчичный порошок – все это взбивают и получают такую массу, которая похожа на майонез", – делится рецептом Прусенко.
Сельдь, по ее словам, можно заменить листами нори или морской капустой. Яйца нужно исключить. Листы нори предварительно обдают кипятком - 5 секунд, и их можно использовать. Для пикантности в такую "шубу" можно добавить соленый огурец или оливки.
Эстетический подход
Какой бы рецепт новогоднего салата вы ни выбрали, подать блюдо к праздничному столу всегда хочется необычно. На этот счет у эксперта также есть несколько советов:
"Можем подавать этот салат в виде роллов: разложить продукты тонким слоем на пищевую пленку, скатать в виде тонкого рулета и нарезать порциями. Это один из самых модных вариантов", – делится Прусенко.
Другой вариант – "шуба" на хлебе. Для этого возьмите ржаной хлеб, нарежьте его с помощью металлического кольца и уложите в кольцо остальные ингредиенты - получатся красивые цилиндры.
Еще одним нарядным способом подачи может быть рулет. Для его приготовления свеклу нужно взбить блендером с желатином, выложить массу на пленку, затем уложить остальные слои и свернуть. Отправьте рулет в холодильник, а перед подачей нарежьте на порционные ломтики.
