Классическая, веганская, красивая "шуба": рецепты новогоднего салата - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Классическая, веганская, красивая "шуба": рецепты новогоднего салата
Классическая, веганская, красивая "шуба": рецепты новогоднего салата - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Классическая, веганская, красивая "шуба": рецепты новогоднего салата
"Селедка под шубой" давно стала обязательным блюдом новогоднего стола, и хотя диетологи твердят, что салат этот не самый полезный, раз в год побаловать себя... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T19:48
2025-12-30T19:48
вкусно и полезно
красота и здоровье
еда
рецепты
новый год
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. "Селедка под шубой" давно стала обязательным блюдом новогоднего стола, и хотя диетологи твердят, что салат этот не самый полезный, раз в год побаловать себя "шубой" все же разрешают. Тем более, что повара придумали самые разные ее вариации. О "классической шубе" и вариациях на тему рассказала РИА Новости Крым преподаватель поварской профессии феодосийского техникума строительства и курортного сервиса Лидия Прусенко.Ценителям классикиПрежде всего, Прусенко напомнила традиционный рецепт "шубы", классическими ингредиентами которой являются мелконарезанная слабосоленая селедка, лук, отварные, тертые на терке картофель, яйцо, морковь и свекла – именно в таком порядке продукты следует уложить слоями, каждый из которых промазать майонезом.Для тех, кто за ЗОЖ"Для тех, кто исповедует принципы правильно питания, тоже есть свой вариант", - продолжает преподаватель поварского искусства и советует поэкспериментировать с соусами:Для его приготовления нужно взять 150 граммов фисташек, 50 граммов сыра "Пармезан", масло оливковое (по вкусу), чайную ложку концентрированного лимонного сока,1/2 чайной ложки горчицы, соль. Все это следует взбить блендером.А вот набор продуктов для ПП-шной "шубы" можно оставить неизменным. Правда, сельдь в данном случае лучше солить самостоятельно. Так вы точно будете уверены в отсутствии вредных добавок.Философия веганстваКстати, фисташковый соус отлично подойдет и для веганского рецепта. Правда, если исключить пармезан. Или можно сделать фасолевый соус:Сельдь, по ее словам, можно заменить листами нори или морской капустой. Яйца нужно исключить. Листы нори предварительно обдают кипятком - 5 секунд, и их можно использовать. Для пикантности в такую "шубу" можно добавить соленый огурец или оливки.Эстетический подходКакой бы рецепт новогоднего салата вы ни выбрали, подать блюдо к праздничному столу всегда хочется необычно. На этот счет у эксперта также есть несколько советов:Другой вариант – "шуба" на хлебе. Для этого возьмите ржаной хлеб, нарежьте его с помощью металлического кольца и уложите в кольцо остальные ингредиенты - получатся красивые цилиндры.Еще одним нарядным способом подачи может быть рулет. Для его приготовления свеклу нужно взбить блендером с желатином, выложить массу на пленку, затем уложить остальные слои и свернуть. Отправьте рулет в холодильник, а перед подачей нарежьте на порционные ломтики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
вкусно и полезно, красота и здоровье, еда, рецепты, новый год
Классическая, веганская, красивая "шуба": рецепты новогоднего салата

Вариации классической селедки под шубой

19:48 30.12.2025
 
© ritae-19628/pixabayСалат со свеклой
Салат со свеклой
© ritae-19628/pixabay
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. "Селедка под шубой" давно стала обязательным блюдом новогоднего стола, и хотя диетологи твердят, что салат этот не самый полезный, раз в год побаловать себя "шубой" все же разрешают. Тем более, что повара придумали самые разные ее вариации.
О "классической шубе" и вариациях на тему рассказала РИА Новости Крым преподаватель поварской профессии феодосийского техникума строительства и курортного сервиса Лидия Прусенко.
Тарелки
23 декабря 2021, 09:14Новый год 2022
Диетолог поделилась рецептом полезного новогоднего салата

Ценителям классики

Прежде всего, Прусенко напомнила традиционный рецепт "шубы", классическими ингредиентами которой являются мелконарезанная слабосоленая селедка, лук, отварные, тертые на терке картофель, яйцо, морковь и свекла – именно в таком порядке продукты следует уложить слоями, каждый из которых промазать майонезом.

"Лук для салата нужно замариновать: нарежьте его мелко, посолите и поперчите, добавьте несколько капель уксуса и маленькую щепотку сахара. Впрочем, этот ингредиент можно и вовсе исключить, если кому-то он не нравится", – разрешает повар.

Для тех, кто за ЗОЖ

"Для тех, кто исповедует принципы правильно питания, тоже есть свой вариант", - продолжает преподаватель поварского искусства и советует поэкспериментировать с соусами:
"Хорошо подойдет натуральный йогурт с низким процентом жирности. Это самый простой вариант. Но можно подойти творчески и приготовить альтернативный соус. Например, фисташковый".
Для его приготовления нужно взять 150 граммов фисташек, 50 граммов сыра "Пармезан", масло оливковое (по вкусу), чайную ложку концентрированного лимонного сока,1/2 чайной ложки горчицы, соль. Все это следует взбить блендером.
А вот набор продуктов для ПП-шной "шубы" можно оставить неизменным. Правда, сельдь в данном случае лучше солить самостоятельно. Так вы точно будете уверены в отсутствии вредных добавок.
Празднование Нового года в городах России - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 21:59
Новогоднее обострение: кому опасно есть сельдь под шубой

Философия веганства

Кстати, фисташковый соус отлично подойдет и для веганского рецепта. Правда, если исключить пармезан. Или можно сделать фасолевый соус:

"Жидкость из консервированной белой фасоли, сок лимона, растительное масло, соль, горчичный порошок – все это взбивают и получают такую массу, которая похожа на майонез", – делится рецептом Прусенко.

Сельдь, по ее словам, можно заменить листами нори или морской капустой. Яйца нужно исключить. Листы нори предварительно обдают кипятком - 5 секунд, и их можно использовать. Для пикантности в такую "шубу" можно добавить соленый огурец или оливки.

Эстетический подход

Какой бы рецепт новогоднего салата вы ни выбрали, подать блюдо к праздничному столу всегда хочется необычно. На этот счет у эксперта также есть несколько советов:

"Можем подавать этот салат в виде роллов: разложить продукты тонким слоем на пищевую пленку, скатать в виде тонкого рулета и нарезать порциями. Это один из самых модных вариантов", – делится Прусенко.

Другой вариант – "шуба" на хлебе. Для этого возьмите ржаной хлеб, нарежьте его с помощью металлического кольца и уложите в кольцо остальные ингредиенты - получатся красивые цилиндры.
Еще одним нарядным способом подачи может быть рулет. Для его приготовления свеклу нужно взбить блендером с желатином, выложить массу на пленку, затем уложить остальные слои и свернуть. Отправьте рулет в холодильник, а перед подачей нарежьте на порционные ломтики.
Салат из супермаркета - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 21:26Новый год 2022
Как сделать вредные новогодние салаты здоровее - диетолог
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Вкусно и полезноКрасота и здоровьеЕдаРецептыНовый год
 
