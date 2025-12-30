Рейтинг@Mail.ru
Киев объявил эвакуацию в Днепропетровской и Черниговской областях - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Киев объявил эвакуацию в Днепропетровской и Черниговской областях
Киев объявил эвакуацию в Днепропетровской и Черниговской областях - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Киев объявил эвакуацию в Днепропетровской и Черниговской областях
Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил обязательную эвакуацию из более чем 40 населенных пунктов Днепропетровской области. А глава... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T17:17
2025-12-30T17:22
днепропетровская область
снбо украины
новости
украина
эвакуация
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил обязательную эвакуацию из более чем 40 населенных пунктов Днепропетровской области. А глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил о проведении обязательной эвакуации из 14 приграничных населенных пунктов региона."Эвакуация жителей будет проводится в течение 30 дней с 29 декабря 2026 года", – сказано в сообщении СНБО."На совете обороны было принято решение об обязательной эвакуации из 14 приграничных сел. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах... Такую необходимость видят военные", – написал Чаус в Telegram-канале.Власти Украины регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Жителей вывозят с прифронтовых территорий Харьковской, Сумской, а также Днепропетровской областей.Ранее стало известно, что власти киевского режима в очередной раз расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Киев объявил эвакуацию в Днепропетровской и Черниговской областях

Киев объявил эвакуацию из ряда населенных пунктов Днепропетровской и Черниговской областей

17:17 30.12.2025 (обновлено: 17:22 30.12.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей
Эвакуация мирных жителей - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил обязательную эвакуацию из более чем 40 населенных пунктов Днепропетровской области. А глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил о проведении обязательной эвакуации из 14 приграничных населенных пунктов региона.
"Эвакуация жителей будет проводится в течение 30 дней с 29 декабря 2026 года", – сказано в сообщении СНБО.
"На совете обороны было принято решение об обязательной эвакуации из 14 приграничных сел. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах... Такую необходимость видят военные", – написал Чаус в Telegram-канале.
Власти Украины регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Жителей вывозят с прифронтовых территорий Харьковской, Сумской, а также Днепропетровской областей.
Ранее стало известно, что власти киевского режима в очередной раз расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Лента новостейМолния