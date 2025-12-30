https://crimea.ria.ru/20251230/kiev-obyavil-evakuatsiyu-v-dnepropetrovskoy-i-chernigovskoy-oblastyakh-1152109600.html

Киев объявил эвакуацию в Днепропетровской и Черниговской областях

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил обязательную эвакуацию из более чем 40 населенных пунктов Днепропетровской области. А глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил о проведении обязательной эвакуации из 14 приграничных населенных пунктов региона."Эвакуация жителей будет проводится в течение 30 дней с 29 декабря 2026 года", – сказано в сообщении СНБО."На совете обороны было принято решение об обязательной эвакуации из 14 приграничных сел. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах... Такую необходимость видят военные", – написал Чаус в Telegram-канале.Власти Украины регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Жителей вывозят с прифронтовых территорий Харьковской, Сумской, а также Днепропетровской областей.Ранее стало известно, что власти киевского режима в очередной раз расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина во тьме: в Киеве и других городах страны нет света по полдняРоссия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — ПутинЧто последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение

