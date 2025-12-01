https://crimea.ria.ru/20251230/kakoy-segodnya-prazdnik-30-dekabrya-1133888236.html

Какой сегодня праздник: 30 декабря

Какой сегодня праздник: 30 декабря - РИА Новости Крым, 30.12.2025

Какой сегодня праздник: 30 декабря

30 декабря мир отмечает День заворачивания подарков, а в США празднуют еще и День бекона. 103 года назад был образован СССР, а в 1995-ом установлены Почетные... РИА Новости Крым, 30.12.2025

2025-12-30T00:00

2025-12-30T00:00

2025-12-30T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/53/1118015365_0:425:2883:2047_1920x0_80_0_0_1c207f1c950a56cdf00587923de4875e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. 30 декабря мир отмечает День заворачивания подарков, а в США празднуют еще и День бекона. 103 года назад был образован СССР, а в 1995-ом установлены Почетные звания Российской Федерации. В этот день родились английский писатель Джозеф Редьярд Киплинг, российский актер театра и кино, кинорежиссер Кирилл Плетнев.Что празднуют в миреСегодня важный день для тех, кто еще не успел запаковать и красиво оформить купленные новогодние презенты – День заворачивания подарков. Модные банты, блестящие коробочки, стильные пакеты станут приятным дополнением к основному сюрпризу. Считается, что упаковывать подарки придумали предприимчивые американцы в начале прошлого века. "Ну уж нет!", – сказал бы Алексей Толстой, который намного раньше описал подарки в пакетах и цветных платках в "Детстве Никиты".Подарки подарками, но в предпраздничные дни важно подумать и о закусках. В этой связи предлагаем отмечать День бекона. В мире даже существует Объединенная церковь Бекона (United Church of Bacon), которая получила официальный статус и находится в Лас-Вегасе. Количество ее прихожан насчитывает 13 тысяч человек. Все они свято соблюдают "9 заповедей Бекона".Еще сегодня Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту и День новогодних обещаний. Именины у Дениса, Никиты, Сергея, Николая.Знаменательные датыВ этот день в 1922 году был образован СССР. 30 декабря считается официальной датой образования молодой страны, хотя правительство и союзные министерства были созданы только в июле 1923-го. Только представьте – Советский Союз занимал территорию площадью 22 400 000 квадратных километров (невероятные цифры!) и являлся самой большой страной на планете.В 1995 году в России в качестве одной из форм признания государством и обществом заслуг отличившихся граждан были установлены Почетные звания РФ. Речь идет о званиях Заслуженных и Народных. Кстати, Народными могут быть только артисты, художники, архитекторы и учителя.Кто родился в этот деньПервый английский писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе, поэт и новеллист, литературный "папа" Маугли Джозеф Редьярд Киплинг родился в этот день в 1865 году. Родители назвали Редьярда, появившегося на свет в Бомбее, в честь английского озера, возле которого они познакомились. Кстати, писатель всю жизнь писал исключительно чернилами черного цвета.Российский актер театра и кино, кинорежиссер Кирилл Плетнев сегодня празднует свой 46-й день рождения. Кирилл сыграл более 90 ролей в кино и снял более десятка фильмов. Он еще и отличный кулинар: любит готовить (а также есть) мясо, омлеты, пасту и салат из авокадо с крабом.А еще 30 декабря родились Народная артистка РФ Татьяна Надеждина, заслуженная артистка РФ, исполнительница знаменитой "Ягоды-Малины" крымчанка Валентина Легкоступова, итальянский актер, комик, звезда фильма "Синьор Робинзон" Паоло Вилладжо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости