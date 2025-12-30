Какой будет погода в Новогоднюю ночь в Крыму

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Ближе к Новому году снег на полуострове ослабеет, а вот морозы станут сильнее. Такой прогноз в комментарии РИА Новости Крым дала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом днем в столице республики будет 2 градуса мороза, добавила она.По словам начальника регионального гидрометцентра, уже 3 января морозы отступят. Ночные температуры воздуха составят +3...+8 тепла, а дневные + 5...+10.Как накануне сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, циклон со снегопадами и морозами, добравшись до Крыма, усилится в первые дни недели.В Крыму действует штормовое предупреждение. 29 декабря в Крыму сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. Ветер усилится с порывами до 35 м/с в горах. Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействовано более 100 единиц дорожной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный коллапс парализовал движение под СевастополемВ Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогодыВ Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Ближе к Новому году снег на полуострове ослабеет, а вот морозы станут сильнее. Такой прогноз в комментарии РИА Новости Крым дала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"На Новый год снег в Крыму ослабевает. 31 декабря и 1 января днем временами ожидается небольшой снег, однако ночи будут морозными: 5-10 градусов ниже нуля", - рассказала Любецкая, уточнив, что в Симферополе 31 декабря ночью прогнозируется 5 градусов мороза, а 1 января уже 9 градусов мороза.
При этом днем в столице республики будет 2 градуса мороза, добавила она.
По словам начальника регионального гидрометцентра, уже 3 января морозы отступят. Ночные температуры воздуха составят +3...+8 тепла, а дневные + 5...+10.
Как накануне сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, циклон со снегопадами и морозами, добравшись до Крыма, усилится в первые дни недели.
В Крыму действует штормовое предупреждение. 29 декабря в Крыму сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. Ветер усилится с порывами до 35 м/с в горах. Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействовано более 100 единиц дорожной техники.
