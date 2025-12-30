https://crimea.ria.ru/20251230/kak-sozdavali-sovetskiy-soyuz--infografika-ria-novosti-krym-1152094651.html

Как создавали Советский Союз – инфографика РИА Новости Крым

Как создавали Советский Союз – инфографика РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 30.12.2025

Как создавали Советский Союз – инфографика РИА Новости Крым

30 декабря исполняется 103 года со дня образования Союза Советских Социалистических Республик – первого в мире социалистического государства. Хотя эта страна... РИА Новости Крым, 30.12.2025

2025-12-30T11:15

2025-12-30T11:15

2025-12-30T11:15

инфографика

ссср

история

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120568993_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_d7ef5a156c3556b01c4bae8104aafb21.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. 30 декабря исполняется 103 года со дня образования Союза Советских Социалистических Республик – первого в мире социалистического государства. Хотя эта страна просуществовала всего 69 лет, создание СССР сыграло колоссальную роль в истории человечества. Именно Советский Союз вынес на себе основные тяготы мировой войны с нацизмом и внес главный вклад в победу над врагом. Передовая советская наука внесла огромный вклад в технологический прогресс не только в нашей стране, но и во всем мире. Страна добилась значительных успехов на пути к построению общества, основанное на принципах равенства, справедливости и коллективизма.В ЦК большевистской партии имелись два наиболее проработанных плана такой интеграции. Председатель Совнаркома (правительства) РСФСР Владимир Ленин отстаивал принципы федерализма и выступал за то, чтобы республики вошли в Союз в качестве равноправных членов. Его план предусматривал создание новой Конституции, образование федеративных органов власти с представительством от всех республик, а также возможность присоединения к Союзу в будущем стран Европы и Азии.Нарком по делам национальностей РСФСР Иосиф Сталин представил проект "автономизации", предусматривавший вхождение республик в состав РСФСР на правах автономий. При этом власть Москвы и общероссийское законодательство распространялись бы на новые территории. Сталинский проект подразумевал единое государство, где главенствующей нацией оказался бы русский народ.Ленин резко критиковал предложение Сталина, поскольку, по его мнению, в этом случае Советский Союз практически повторял путь Российской империи и игнорируя интересы национальных образований. Также Ленин рассчитывал на успешные социалистические революции в других странах, которые затем станут частью СССР. При "автономистском" варианте Сталина это было бы практически невозможным.Несмотря на то, что конституционная комиссия во главе с Вячеславом Молотовым одобрила план Сталина, в итоге на съезде была принята именно концепция Ленина, авторитет которого тогда был колоссален.В принятой Декларации обозначались причины, принципы и цели объединения государств. Важнейшим принципом провозглашалось право народов на самоопределение, а конечной целью – создание Всемирного союза коммунистических республик.Всего договор включал 26 пунктов, в том числе право республик на свободный выход из СССР. Высшим органом страны объявлялся Всесоюзный съезд Советов, а в перерывах между его созывами – Центральный Исполнительный Комитет СССР.Флаг Советского Союза – серп и молот на красном полотнище – был утвержден только в апреле 1924 года Президиумом ЦИК СССР. Годом ранее был утвержден герб – изображение серпа и молота на фоне земного шара, в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью на языках союзных республик "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!".Состав СССР постоянно менялся в результате вступления в него других советских республик и изменения административно-территориального деления страны. Наиболее продолжительное время своего существования Советский Союз состоял из 15 республик.СССР – самая большая страна на планете – занимал территорию площадью 22 миллиона 400 тысяч квадратных километров и имел самую протяженную границу в мире – свыше 60 тысяч километров. Советский Союз, за короткий срок восстановившись после тяжелейшей и самой кровопролитной за всю историю войны, создал первую в мире АЭС, вывел на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли и первым в мире запустил космический корабль с человеком на борту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, история, россия, инфографика