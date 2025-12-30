https://crimea.ria.ru/20251230/kak-izmenilas-armiya-rossii-za-god-i-kak-eto-povliyalo-na-khod-spetsoperatsii-1152100841.html
Как изменилась армия России за год и как это повлияло на ход спецоперации
Как изменилась армия России за год и как это повлияло на ход спецоперации - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Как изменилась армия России за год и как это повлияло на ход спецоперации
Обстановка внутри Вооруженных сил России в 2025 году изменилась кардинально, что решительно поменяло ситуацию на поле боя в зоне СВО. Такое мнение в эфире радио РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T17:08
2025-12-30T17:08
2025-12-30T17:08
радио "спутник в крыму"
евгений михайлов
мнения
вооруженные силы россии
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1e/1123707510_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_98be0bd16fba8e45a344ea26cfc9d629.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Обстановка внутри Вооруженных сил России в 2025 году изменилась кардинально, что решительно поменяло ситуацию на поле боя в зоне СВО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Соответственно, изменилась и тактика ведения боевых действий, в том числе с появлением фугасных авиационных бомбы (ФАБы) различных модификаций, дронов на оптоволокне и прочего, отметил собеседник. "И я бы сказал так, что 2025-й год стал кардинальным и решающим", – сказал Михайлов.По его мнению, добиться этого удалось не только благодаря новому вооружению и оснащенности армии, но и грамотному управлению войсками на разных направлениях.Кроме того, появились новые серьезные наработки в плане тактики ведения боевых действий, добавил эксперт."Мы видели блестящие проходы по трубам, блестящие способы окружения врага и так далее. И, конечно же, мы давим по всем направлениям", – отметил Михайлов.По его словам, с украинской стороны могут сегодня говорить что угодно, но реальность такова, что президенту Российской Федерации регулярно докладывают об освобождении все новых населенных пунктов в зоне спецоперации в Донбассе, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях – по всем направлениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин анонсировал появление нового оружия у РоссииРоссия определила места ответных ударов после атаки на резиденцию Путина"Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии – видео
https://crimea.ria.ru/20251229/soveschanie-putina-s-genshtabom-po-situatsii-v-zone-spetsoperatsii--glavnoe-1152083813.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1e/1123707510_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_7240af6bc15ae9a3cdbba0b52814cb52.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений михайлов, мнения, вооруженные силы россии, армия и флот
Как изменилась армия России за год и как это повлияло на ход спецоперации
2025-й год стал решающим для спецоперации на Украине и армии России – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым.
Обстановка внутри Вооруженных сил России в 2025 году изменилась кардинально, что решительно поменяло ситуацию на поле боя в зоне СВО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.
"Проведена была колоссальная работа по внедрению новых видов вооружения. Оно постепенно внедрялось, конечно, уже давно, но именно масштабно реорганизация в армии пошла", – сказал эксперт.
Соответственно, изменилась и тактика ведения боевых действий, в том числе с появлением фугасных авиационных бомбы (ФАБы) различных модификаций, дронов на оптоволокне и прочего, отметил собеседник. "И я бы сказал так, что 2025-й год стал кардинальным и решающим", – сказал Михайлов.
По его мнению, добиться этого удалось не только благодаря новому вооружению и оснащенности армии, но и грамотному управлению войсками на разных направлениях.
"Мы отрабатываем серьезно ВКС и ФАБами, проводим подготовку перед заходом в поселенный пункт, и только тогда заходят штурмовики. То есть мы бережем солдат", – сказал гость эфира.
Кроме того, появились новые серьезные наработки в плане тактики ведения боевых действий, добавил эксперт.
"Мы видели блестящие проходы по трубам, блестящие способы окружения врага и так далее. И, конечно же, мы давим по всем направлениям", – отметил Михайлов.
По его словам, с украинской стороны могут сегодня говорить что угодно, но реальность такова, что президенту Российской Федерации регулярно докладывают об освобождении все новых населенных пунктов в зоне спецоперации в Донбассе, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях – по всем направлениям.
"Если остальные годы подводили к 2025-му и ожидались какие-то глобальные изменения, то в этом году они произошли. Мы уничтожаем последние боеспособные подразделения, которые Киев ради пиара бросает на деблокады. Но фронт у ВСУ, я считаю, уже посыпался", – подытожил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: