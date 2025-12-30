Рейтинг@Mail.ru
Как изменилась армия России за год и как это повлияло на ход спецоперации - РИА Новости Крым, 30.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251230/kak-izmenilas-armiya-rossii-za-god-i-kak-eto-povliyalo-na-khod-spetsoperatsii-1152100841.html
Как изменилась армия России за год и как это повлияло на ход спецоперации
Как изменилась армия России за год и как это повлияло на ход спецоперации - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Как изменилась армия России за год и как это повлияло на ход спецоперации
Обстановка внутри Вооруженных сил России в 2025 году изменилась кардинально, что решительно поменяло ситуацию на поле боя в зоне СВО. Такое мнение в эфире радио РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T17:08
2025-12-30T17:08
евгений михайлов
мнения
вооруженные силы россии
армия и флот
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Обстановка внутри Вооруженных сил России в 2025 году изменилась кардинально, что решительно поменяло ситуацию на поле боя в зоне СВО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.
Как изменилась армия России за год и как это повлияло на ход спецоперации

2025-й год стал решающим для спецоперации на Украине и армии России – эксперт

17:08 30.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Обстановка внутри Вооруженных сил России в 2025 году изменилась кардинально, что решительно поменяло ситуацию на поле боя в зоне СВО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.

"Проведена была колоссальная работа по внедрению новых видов вооружения. Оно постепенно внедрялось, конечно, уже давно, но именно масштабно реорганизация в армии пошла", – сказал эксперт.

Соответственно, изменилась и тактика ведения боевых действий, в том числе с появлением фугасных авиационных бомбы (ФАБы) различных модификаций, дронов на оптоволокне и прочего, отметил собеседник. "И я бы сказал так, что 2025-й год стал кардинальным и решающим", – сказал Михайлов.
По его мнению, добиться этого удалось не только благодаря новому вооружению и оснащенности армии, но и грамотному управлению войсками на разных направлениях.

"Мы отрабатываем серьезно ВКС и ФАБами, проводим подготовку перед заходом в поселенный пункт, и только тогда заходят штурмовики. То есть мы бережем солдат", – сказал гость эфира.

Кроме того, появились новые серьезные наработки в плане тактики ведения боевых действий, добавил эксперт.
"Мы видели блестящие проходы по трубам, блестящие способы окружения врага и так далее. И, конечно же, мы давим по всем направлениям", – отметил Михайлов.
По его словам, с украинской стороны могут сегодня говорить что угодно, но реальность такова, что президенту Российской Федерации регулярно докладывают об освобождении все новых населенных пунктов в зоне спецоперации в Донбассе, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях – по всем направлениям.

"Если остальные годы подводили к 2025-му и ожидались какие-то глобальные изменения, то в этом году они произошли. Мы уничтожаем последние боеспособные подразделения, которые Киев ради пиара бросает на деблокады. Но фронт у ВСУ, я считаю, уже посыпался", – подытожил эксперт.

