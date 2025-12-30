https://crimea.ria.ru/20251230/kak-izmenilas-armiya-rossii-za-god-i-kak-eto-povliyalo-na-khod-spetsoperatsii-1152100841.html

Как изменилась армия России за год и как это повлияло на ход спецоперации

Обстановка внутри Вооруженных сил России в 2025 году изменилась кардинально, что решительно поменяло ситуацию на поле боя в зоне СВО. Такое мнение в эфире радио РИА Новости Крым, 30.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Обстановка внутри Вооруженных сил России в 2025 году изменилась кардинально, что решительно поменяло ситуацию на поле боя в зоне СВО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Соответственно, изменилась и тактика ведения боевых действий, в том числе с появлением фугасных авиационных бомбы (ФАБы) различных модификаций, дронов на оптоволокне и прочего, отметил собеседник. "И я бы сказал так, что 2025-й год стал кардинальным и решающим", – сказал Михайлов.По его мнению, добиться этого удалось не только благодаря новому вооружению и оснащенности армии, но и грамотному управлению войсками на разных направлениях.Кроме того, появились новые серьезные наработки в плане тактики ведения боевых действий, добавил эксперт."Мы видели блестящие проходы по трубам, блестящие способы окружения врага и так далее. И, конечно же, мы давим по всем направлениям", – отметил Михайлов.По его словам, с украинской стороны могут сегодня говорить что угодно, но реальность такова, что президенту Российской Федерации регулярно докладывают об освобождении все новых населенных пунктов в зоне спецоперации в Донбассе, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях – по всем направлениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин анонсировал появление нового оружия у РоссииРоссия определила места ответных ударов после атаки на резиденцию Путина"Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии – видео

