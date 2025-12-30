Рейтинг@Mail.ru
Как будут работать медицинские службы Крыма и Севастополя в праздники - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Как будут работать медицинские службы Крыма и Севастополя в праздники
Как будут работать медицинские службы Крыма и Севастополя в праздники - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Как будут работать медицинские службы Крыма и Севастополя в праздники
В период новогодних каникул получить медицинскую помощь в поликлиниках и стационарах в Крыму и Севастополе можно будет по графикам. РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T18:28
2025-12-30T18:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В период новогодних каникул получить медицинскую помощь в поликлиниках и стационарах в Крыму и Севастополе можно будет по графикам.С 1 по 11 января учреждения Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА, такие как многопрофильный стационар, травматолого-ортопедическое отделение поликлиники № 1, родильный дом будут работать круглосуточно.2, 5, 8, 10 января будет открыта детская поликлиника. В учреждении будут дежурить врач-педиатр и экспресс-группа клинико-диагностической лаборатории. Вызов врача на дом осуществляется с 8:00 до 14:00. 8 января можно будет попасть в кабинет рентгенографии с 8:00 до 14:00.2, 5, 8, 10 января будут открыты поликлиника №1, поликлиника № 2 в Гурзуфе, № 3 в Алупке, клинико-диагностическая лаборатория, стоматологическая поликлиника и женская консультация. В рабочие дни, с 8:00 и до обеда в медучреждениях дежурят врачи.Проинформировали о работе медиков в период с 31 декабря по 11 января и в минздраве Крыма.Оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 20:00, в выходные дни (суббота, воскресенье) до 16:00.Отделения для приема больных с температурой будут открыты с 08:00 до 14:00.Амбулаторный прием будет осуществляться с 3 по 11 января с 08:00 до 14:00.Ежедневно с 08:00 до 14:00 будут открыты контактные центры медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарственными препаратами.Круглосуточные стационары открыты в соответствии с обычными графиками.В минздраве Крыма и департаменте здравоохранения Севастополе подчеркнули, что графики работы медучреждений дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций. Экстренная и неотложная помощь в Севастополе будет работать в круглосуточном режиме. В частности – травматологические пункты горбольницы №1 имени Н.И. Пирогова и горбольницы №5 для детей, неотложные офтальмологическая, стоматологическая, отоларингологическая помощь.В ведомстве опубликовали номера телефонов, по которым горожане могут обратиться за помощью:* городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (Телеграмм-приемная);* горячая линия по обезболиванию в Севастополе: +7 (8692) 48-71-40, +7 (978) 791-83-74, звонки принимаются круглосуточно;* горячая линия по вопросам посттравматического стрессового расстройства: +7 (978) 791-83-74, звонки принимаются круглосуточно.Также в приемных покоях установлены графики дежурств администраторов из числа заместителей главного врача. Пациенты, поступающие в приемные отделения, и их родственники, могут обратиться к ним в случае возникновения спорных вопросов.Дежурные администраторы приемных отделений круглосуточно:Городская больница № 1: +7 (978) 640-80-35;Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-16;Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-62;Городская больница № 9: +7 (978) 700-81-14;Городская инфекционная больница: +7 (978) 041-41-84.Экстренные службы и колл-центры: Телефоны экстренной службы – 103 и 112.Единый контакт-центр здравоохранения работает круглосуточно. Телефон контакт-центра – 122 (с мобильных и стационарных телефонов). Стационары работают в круглосуточном режиме.
Как будут работать медицинские службы Крыма и Севастополя в праздники

График работы медучреждений Крыма и Севастополя на новогодние праздники

18:28 30.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открыли новую поликлинику на Балаклавской
В Симферополе открыли новую поликлинику на Балаклавской - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В период новогодних каникул получить медицинскую помощь в поликлиниках и стационарах в Крыму и Севастополе можно будет по графикам.
С 1 по 11 января учреждения Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА, такие как многопрофильный стационар, травматолого-ортопедическое отделение поликлиники № 1, родильный дом будут работать круглосуточно.
2, 5, 8, 10 января будет открыта детская поликлиника. В учреждении будут дежурить врач-педиатр и экспресс-группа клинико-диагностической лаборатории. Вызов врача на дом осуществляется с 8:00 до 14:00. 8 января можно будет попасть в кабинет рентгенографии с 8:00 до 14:00.
2, 5, 8, 10 января будут открыты поликлиника №1, поликлиника № 2 в Гурзуфе, № 3 в Алупке, клинико-диагностическая лаборатория, стоматологическая поликлиника и женская консультация. В рабочие дни, с 8:00 и до обеда в медучреждениях дежурят врачи.
Проинформировали о работе медиков в период с 31 декабря по 11 января и в минздраве Крыма.
Оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 20:00, в выходные дни (суббота, воскресенье) до 16:00.
Отделения для приема больных с температурой будут открыты с 08:00 до 14:00.
Амбулаторный прием будет осуществляться с 3 по 11 января с 08:00 до 14:00.
Ежедневно с 08:00 до 14:00 будут открыты контактные центры медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарственными препаратами.
Круглосуточные стационары открыты в соответствии с обычными графиками.
В минздраве Крыма и департаменте здравоохранения Севастополе подчеркнули, что графики работы медучреждений дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций. Экстренная и неотложная помощь в Севастополе будет работать в круглосуточном режиме. В частности – травматологические пункты горбольницы №1 имени Н.И. Пирогова и горбольницы №5 для детей, неотложные офтальмологическая, стоматологическая, отоларингологическая помощь.
В ведомстве опубликовали номера телефонов, по которым горожане могут обратиться за помощью:
* городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (Телеграмм-приемная);
* горячая линия по обезболиванию в Севастополе: +7 (8692) 48-71-40, +7 (978) 791-83-74, звонки принимаются круглосуточно;
* горячая линия по вопросам посттравматического стрессового расстройства: +7 (978) 791-83-74, звонки принимаются круглосуточно.
Также в приемных покоях установлены графики дежурств администраторов из числа заместителей главного врача. Пациенты, поступающие в приемные отделения, и их родственники, могут обратиться к ним в случае возникновения спорных вопросов.
Дежурные администраторы приемных отделений круглосуточно:
Городская больница № 1: +7 (978) 640-80-35;
Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-16;
Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-62;
Городская больница № 9: +7 (978) 700-81-14;
Городская инфекционная больница: +7 (978) 041-41-84.
Экстренные службы и колл-центры: Телефоны экстренной службы – 103 и 112.
Единый контакт-центр здравоохранения работает круглосуточно. Телефон контакт-центра – 122 (с мобильных и стационарных телефонов). Стационары работают в круглосуточном режиме.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовый годНовый год 2026Здоровье
 
