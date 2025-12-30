https://crimea.ria.ru/20251230/gaz-trolleybus-i-foto-s-luny-krymskie-dostizheniya-vremen-sssr-1126190894.html

Вспомнить всё: крымские достижения времен Советского Союза

В декабре 1922 года крымские власти констатировали, что в ближайшие три месяца голод охватит не менее половины населения. В городах и районах готовились планы по общественным работам, на которые можно было отправить безработных. На рынках продают дефицитный товар: кошек, по 5-10 миллионов рублей за хвостатую. В прошлом, голодном году, почти всех мурзиков истребили, а теперь нечего противопоставить армии мышей.Но при этом восстанавливаются предприятия: консервные и швейные цеха, начата соледобыча и восстановление угольных шахт под горой Бешуй в Бахчисарайском районе. Организован первый рабочий факультет (рабфак), где трудящуюся молодёжь готовят к поступлению в вузы.С таким неоднозначным багажом Крым подошел к 30 декабря – дню, когда на Всесоюзном Съезде Советов республика РСФСР, Беларусь, Украина и республики Закавказья подписали договор об образовании нового государства: Союза Советских Социалистических республик.РИА Новости Крым отмечает дату воспоминаниями о первых шагах в развитии полуострова и достижениях в разные годы существования страны Советов.20-е: Домны и мешки с сухарями– В 1923-м организован Крымский заповедник. Для начала заповедано 16 тысяч га. В том же году его площадь вырастет до 23 тысяч га.– Керченский металлургический завод дает работу почти 4 тысячам крымчан. Строятся домны и коксовые печи. Керчь первой победила безработицу.– По всему полуострову открываются пункты ликвидации неграмотности, особое внимание – женщинам, большинство которых не умеют читать и писать.– Санаторий для крестьян открыт в Ливадии. Отдыхающие прибыли весной 1925 года. Многие – с набитыми сухарями мешками: не верят, что в санатории будут не только лечить, но и кормить.– Основан "Артек". Он будет признан лучшим детским лагерем в мире.– В 1926 году закончено строительство первого в Крыму водохранилища, сооруженного при Советской власти. Сейчас оно называется Альминским. Начато строительство Чернореченского водохранилища, которое станет "поильцем" Севастополя.– Идет активная борьба с "пережитками прошлого": проституцией и венерическими заболеваниями. В Севастополе открыт Трудовой профилакторий Красного Креста. Здесь женщины лечатся, получают профессию, социализируются.Справка. Первая Конституция СССР была утверждена 31 января 1924 года. В ней было положение о том, что за каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из Союза. Республикам также давалось право вносить в свои Конституции изменения, не противоречащие основному закону государства. Территорию союзных республик нельзя было изменять без их согласия.30-е: Рабочий платит меньше– На полуострове организовано радиовещание.– Начало десятилетия Крым отметил завершением коллективизации. Теперь основная "ячейка" сельского хозяйства – колхоз. В 1932 году впервые урожай зерновых превысил показатели относительно благополучного 1914 года.– Обустраивается инфраструктура для иностранного туризма. В 1933-м уже десять маршрутов предусматривали посещение Крымской АССР.– Три десятка промышленных предприятий построены и восстановлены в 1933-1937 годах.– В 1934 году в крымских городах установлены новые правила по оплате квартиры и коммунальных услуг. Стоимость их привязали к социальному положению и заработку. Действовала система скидок ставок оплаты. Для самых бедных, получавших всего 30-40 рублей в месяц, квартплата снижалась вполовину. Чем больше неработающих в семье, тем ниже тариф.– Евпатория получила толчок для развития – 20 января 1936 года Совнарком РСФСР принял постановление о создании здесь образцового детского курорта.– Первую продукцию выдал "первенец" химической промышленности Крыма – Перекопский бромный завод.– Колхозам постановлением Совнаркома Крымской АССР выданы госакты на вечное пользование землей.– В 1933-1938 годах построены Аянское, Бахчисарайское, Тайганское водохранилища.40-е: Пока не до нефти– Геологи обнаружили нефть и природный газ. Принята программа на 1941 год, предусматривающая развернутые разведочные работы на Керченском полуострове.– Сразу после освобождения Крыма, с апреля 1944 года, идет восстановление народного хозяйства. Нужны рабочие кадры. Главное управление трудовых ресурсов Крыма приказывает уже в этом году открыть семь училищ и девять школ фабрично-заводского обучения.– В поселке Научное Бахчисарайского района строится Крымская астрофизическая обсерватория.– Вузы расширяются. Симферопольский пединститут открыл заочное отделение на 229 мест.– В 1947 году в поселке Багерово под Керчью был создан 71-й авиационный полигон ВВС для обеспечения ядерных испытаний.– Восстанавливаются лесополосы – защита крымских полей от "черных бурь".– Виноградарь Мария Брынцева из винсовхоза "Коктебель" стала инициатором движения "гектарников". Ее бригаде удается поднять урожайность "солнечной ягоды" до 100 центнеров с гектара.– Принято решение о возрождении ялтинской базы киностудии "Союздетфильм" — будущей Ялтинской киностудии.Только факты:– В СССР были бесплатные медицина, образование. Гражданам полностью или частично оплачивался отдых в здравницах, предоставлялся полный пакет социальных гарантий. Бесплатно предоставлялось жилье, хотя в очереди на него могли стоять от года-двух до 10 лет и более.– Цены на продукты, товары, оплату коммунальных услуг были стабильными и одинаковыми по всей стране.– Безработицы не существовало. На минимальную зарплату человек мог обеспечить все свои жизненные потребности.50-е: Отстроен Севастополь– Закончена автомобильная трасса Москва – Харьков – Симферополь – Ялта.– В 1954 году завершено сооружение Симферопольского водохранилища. Его земляная плотина – 550 метров.– Проведены массовые посадки виноградников, до конца десятилетия они увеличились более чем в два раза.– Восстановлен довоенный уровень посевных площадей и количество скота. Крым поставляет сельхозпродукцию в другие регионы страны.– Между мысом Айя и Балаклавой в 1954 году начинается строительство первого в мире ракетного подземного комплекса берегового базирования.– Построена паромная переправа "Крым – Кавказ".– В 1957 году полностью восстановлен Севастополь. На момент его освобождения в городе из более чем шести тысяч жилых домов сохранилось всего около тысячи.– Запущена Симферопольская ТЭЦ.– В 1958-м за успехи в развитии сельского хозяйства Крымская область награждена орденом Ленина.60-е: Пошла вода!– В 1960-м стартовала добыча природного газа. Первый фонтан газа получен на Задорненской площади на севере полуострова.– Начинает работать севастопольский завод "Парус". Там разрабатывают и выпускают боевые информационно-управляющие системы для атомных подводных лодок и бортовые цифровые вычислительные комплексы для крылатых ракет.– В 1961 году началось строительство Северо-Крымского канала. Два года спустя днепровскую воду получил Красноперекопский район.– В июле 1961 года заработал первый этап самой высокогорной междугородней троллейбусной трассы Симферополь – Ялта. Пока движение открыто до Алушты.– Дебют керченского завода "Залив": построен и спущен на воду первый танкер, его имя – "40-летие Победы".– В селе Школьное Симферопольского района оборудован комплекс с космической антенной. Здесь ученые вели работы по программе "Луна", испытывали шасси лунохода. Тут было принято первое в мире изображение с поверхности спутника нашей планеты, снятое луноходом.– Построена канатная дорога от набережной Ялты до холма Дарсан. Начато сооружение канатной дороги Мисхор – Ай-Петри.– Вступает в строй Симферопольский завод телевизоров им. 50-летия СССР. Начинается выпуск черно-белых телевизоров "Лотос" и "Крым", а затем – цветных, марки "Фотон".– В Крыму на подъеме массовое жилищное строительство. В Крыму "хрущевки", возведенные в 60-е годы, до сих пор считаются крепкими и надежными домами.Факт:Трижды Крым становился местом всесоюзных строек. Первой из них стало возрождение из руин Севастополя, второй – прокладка Северо-Крымского канала, третьей – возведение Крымской АЭС в Щелкино. На атомную станцию было затрачено около 500 миллионов рублей в ценах 1984 года. Но она так и не была закончена. В 2021 году начался снос объектов АЭС.70-е: Витрина изобилия– Крымский рыболовецкий флот осваивает Атлантический и Индийский океаны. Основной базой его становится Севастополь. Открываются специализированные рыбные магазины.– Продолжается разработка запасов газа на Тарханкутском полуострове, в Северном Крыму и на Арабатской стрелке. Строятся газопроводы.– Полуостров считается "витриной благополучия". Несмотря на перебои с фруктами, овощами, некоторыми другими продуктами – мясо, птица, "молочка" всегда доступны в магазинах.– Севастопольский морской завод выпустил в 1977 году суперплавкран "Витязь" грузоподъемностью в 1600 тонн.– Крым считается одним из крупнейших поставщиков винограда, вин, овощных и рыбных консервов.80-е: Миллионы гостей– Идут работы по строительству второй очереди Северо-Крымского канала.– Машиностроение и металлургия дают почти треть всей валовой промышленной продукции. В Крыму и Севастополе реконструируются заводы. Основной фонд промышленности оценивается в 2,3 млрд рублей.– В Симферопольском аэропорту заканчивают новую взлетно-посадочную полосу. Теперь здесь могут принимать пассажирские самолеты всех типов.– Количество врачей всех специальностей в Крыму достигает рекордного уровня за все годы Советской власти: более 14 тысяч человек.– В среднем за год на полуостров приезжают более 6 миллионов человек. В 1988 году Крым принимает рекордные 8,3 млн туристов.

