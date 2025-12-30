https://crimea.ria.ru/20251230/fsb-predotvratila-terakt-v-shkole-v-adygee-1152107170.html
ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее
республика адыгея
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. ФСБ России предотвратила теракт в школе в Адыгее, который готовил гражданин одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации, отметили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Стамбуле предотвратили теракты в новогодние праздники27 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчинуФСБ предотвратила взрыв на нефтепроводе "Транснефти"
15:07 30.12.2025 (обновлено: 15:13 30.12.2025)