ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее - РИА Новости Крым, 30.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251230/fsb-predotvratila-terakt-v-shkole-v-adygee-1152107170.html
ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее
ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее - РИА Новости Крым, 30.12.2025
ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее
ФСБ России предотвратила теракт в школе в Адыгее, который готовил гражданин одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T15:07
2025-12-30T15:13
республика адыгея
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
антитеррор
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. ФСБ России предотвратила теракт в школе в Адыгее, который готовил гражданин одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации, отметили в ведомстве.
республика адыгея
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
республика адыгея, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, антитеррор
ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее

Гражданин одной из стран Центральной Азии готовил теракт в школе в Адыгее – ФСБ

15:07 30.12.2025 (обновлено: 15:13 30.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. ФСБ России предотвратила теракт в школе в Адыгее, который готовил гражданин одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на стадии приготовления пресечен террористский акт в отношении учащихся одной из школ на территории Республики Адыгея", – говорится в сообщении.
В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации, отметили в ведомстве.
"В автомобиле задержанного, припаркованного около школы, изъято десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие – два тактических ножа и флаг террористической организации", – добавили в ФСБ.
