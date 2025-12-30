https://crimea.ria.ru/20251230/fsb-predotvratila-terakt-v-shkole-v-adygee-1152107170.html

ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее

2025-12-30T15:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. ФСБ России предотвратила теракт в школе в Адыгее, который готовил гражданин одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации, отметили в ведомстве.

