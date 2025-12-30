https://crimea.ria.ru/20251230/fsb-likvidirovala-diversanta-pri-popytke-podorvat-gazovyy-obekt-1152110111.html

ФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект

ФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект - РИА Новости Крым, 30.12.2025

ФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект

Сотрудники ФСБ уничтожили украинского диверсанта, пытавшегося подорвать участок газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости РИА Новости Крым, 30.12.2025

2025-12-30T16:39

2025-12-30T16:39

2025-12-30T16:40

кабардино-балкария

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

газопровод

антитеррор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_071dec80230f42ffcb6605d2c0e459cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ уничтожили украинского диверсанта, пытавшегося подорвать участок газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.По данным ведомства, злоумышленник прошел спецподготовку в одном из лагерей сил специальных операций вооруженных сил Украины, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию."При попытке задержания диверсант оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем", – проинформировали в ФСБ.При нем находилось самодельное взрывное устройство мощностью до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат "Форт" украинского производства и боеприпасы к нему.Сотрудники правоохранительных органов и мирное население не пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее27 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчинуСтудентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ

кабардино-балкария

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкария, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), газопровод, антитеррор