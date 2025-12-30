https://crimea.ria.ru/20251230/fsb-likvidirovala-diversanta-pri-popytke-podorvat-gazovyy-obekt-1152110111.html
ФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект
ФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект - РИА Новости Крым, 30.12.2025
ФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект
Сотрудники ФСБ уничтожили украинского диверсанта, пытавшегося подорвать участок газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T16:39
2025-12-30T16:39
2025-12-30T16:40
кабардино-балкария
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
газопровод
антитеррор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_071dec80230f42ffcb6605d2c0e459cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ уничтожили украинского диверсанта, пытавшегося подорвать участок газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.По данным ведомства, злоумышленник прошел спецподготовку в одном из лагерей сил специальных операций вооруженных сил Украины, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию."При попытке задержания диверсант оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем", – проинформировали в ФСБ.При нем находилось самодельное взрывное устройство мощностью до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат "Форт" украинского производства и боеприпасы к нему.Сотрудники правоохранительных органов и мирное население не пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее27 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчинуСтудентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ
кабардино-балкария
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_ab6fcba1b9390d7e1eda355954028c78.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабардино-балкария, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), газопровод, антитеррор
ФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект
Сотрудники ФСБ ликвидировали диверсанта при попытке подрыва объекта в Кабардино-Балкарии
16:39 30.12.2025 (обновлено: 16:40 30.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ уничтожили украинского диверсанта, пытавшегося подорвать участок газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности на территории Кабардино-Балкарской Республики предотвращена диверсия, организованная спецслужбами Украины. В результате проведенных мероприятий установлен житель Нальчика, планировавший по заданию куратора подрыв участка республиканской газораспределительной системы", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленник прошел спецподготовку в одном из лагерей сил специальных операций вооруженных сил Украины, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию.
"При попытке задержания диверсант оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем", – проинформировали в ФСБ.
При нем находилось самодельное взрывное устройство мощностью до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат "Форт" украинского производства и боеприпасы к нему.
Сотрудники правоохранительных органов и мирное население не пострадали.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: