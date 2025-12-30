Рейтинг@Mail.ru
ФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект
ФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект
Сотрудники ФСБ уничтожили украинского диверсанта, пытавшегося подорвать участок газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости РИА Новости Крым, 30.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ уничтожили украинского диверсанта, пытавшегося подорвать участок газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.По данным ведомства, злоумышленник прошел спецподготовку в одном из лагерей сил специальных операций вооруженных сил Украины, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию."При попытке задержания диверсант оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем", – проинформировали в ФСБ.При нем находилось самодельное взрывное устройство мощностью до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат "Форт" украинского производства и боеприпасы к нему.Сотрудники правоохранительных органов и мирное население не пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее27 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчинуСтудентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ
16:39 30.12.2025 (обновлено: 16:40 30.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ уничтожили украинского диверсанта, пытавшегося подорвать участок газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности на территории Кабардино-Балкарской Республики предотвращена диверсия, организованная спецслужбами Украины. В результате проведенных мероприятий установлен житель Нальчика, планировавший по заданию куратора подрыв участка республиканской газораспределительной системы", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленник прошел спецподготовку в одном из лагерей сил специальных операций вооруженных сил Украины, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию.
"При попытке задержания диверсант оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем", – проинформировали в ФСБ.
При нем находилось самодельное взрывное устройство мощностью до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат "Форт" украинского производства и боеприпасы к нему.
Сотрудники правоохранительных органов и мирное население не пострадали.
