Рейтинг@Mail.ru
Двое мужчин получили ранения после атаки БПЛА на Краснодар - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251230/dvoe-muzhchin-poluchili-raneniya-posle-ataki-bpla-na-krasnodar-1152100668.html
Двое мужчин получили ранения после атаки БПЛА на Краснодар
Двое мужчин получили ранения после атаки БПЛА на Краснодар - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Двое мужчин получили ранения после атаки БПЛА на Краснодар
В Краснодаре в результате атаки беспилотника во вторник два мирных жителя получили осколочные ранения, сообщает оперштаб края. РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T12:57
2025-12-30T12:57
краснодар
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149683888_0:32:3530:2018_1920x0_80_0_0_60e4d246bddbe112bdff17a2f021c293.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Краснодаре в результате атаки беспилотника во вторник два мирных жителя получили осколочные ранения, сообщает оперштаб края.По данным оперштаба, обломки беспилотников упали на железнодорожной станции "Краснодар Сортировочный". Поврежден также участок контактной сети.Кроме того, фрагменты БПЛА упали в одном из садоводческих товариществ. Повреждены два частных дома, в одном из них посекло кровлю.На местах падений фрагментов беспилотников работают оперативные и специальные службы.Накануне обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия. В результате произошло возгорание на площади 20 квадратных метров, которое оперативно потушили. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:21 украинский БПЛА сбит над регионами России и акваторией Азовского моряСбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчинаВ Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149683888_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_ce9975641db2cd517ac82a048a9a3530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво, новости
Двое мужчин получили ранения после атаки БПЛА на Краснодар

Два жителя Краснодара получили осколочные ранения в результате атаки беспилотника

12:57 30.12.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Краснодаре в результате атаки беспилотника во вторник два мирных жителя получили осколочные ранения, сообщает оперштаб края.

"В Краснодаре в результате атаки БПЛА 30 декабря пострадали два человека. Оба – мужчины, их госпитализировали с осколочными ранениями. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, обломки беспилотников упали на железнодорожной станции "Краснодар Сортировочный". Поврежден также участок контактной сети.
Кроме того, фрагменты БПЛА упали в одном из садоводческих товариществ. Повреждены два частных дома, в одном из них посекло кровлю.
На местах падений фрагментов беспилотников работают оперативные и специальные службы.
Накануне обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия. В результате произошло возгорание на площади 20 квадратных метров, которое оперативно потушили. Пострадавших нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
21 украинский БПЛА сбит над регионами России и акваторией Азовского моря
Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина
В Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры
 
КраснодарАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:20В 2025 году в Крыму начали строить три новых мечети
15:09Охранять критически важные объекты в 2026 году направят резервистов
15:07ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее
14:53Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина
14:48Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества"
14:39На Украине убрали имя Чайковского из названия Национальной музакадемии
14:30На Кубани задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА
14:25Новая семейная выплата в России: кто и когда сможет ее получить
14:17В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств
13:57Ялта и Бахчисарайский район Крыма остались без света
13:49Таврибара со Снегурочкой: Крым встречает туристов за день до Нового года
13:38"Орешник" на боевом дежурстве в Беларуси – фото
13:25Житель Запорожской области работал на Киев и получил 12 лет за шпионаж
13:17Вакцина от рака в России – выпущены первые валидационные серии
13:13Крымский мост сейчас – с обеих сторон выросли очереди
13:10Четыре дрона ВСУ атаковали Кубань
13:07Новости СВО: армия РФ наступает и берет под контроль населенные пункты
12:57Двое мужчин получили ранения после атаки БПЛА на Краснодар
12:52В Кремле назвали терактом попытку атаки Киева на резиденцию президента РФ
12:49Путин поздравил глав государств и правительств с Новым годом
Лента новостейМолния