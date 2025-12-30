https://crimea.ria.ru/20251230/dvoe-muzhchin-poluchili-raneniya-posle-ataki-bpla-na-krasnodar-1152100668.html

Двое мужчин получили ранения после атаки БПЛА на Краснодар

Двое мужчин получили ранения после атаки БПЛА на Краснодар - РИА Новости Крым, 30.12.2025

Двое мужчин получили ранения после атаки БПЛА на Краснодар

В Краснодаре в результате атаки беспилотника во вторник два мирных жителя получили осколочные ранения, сообщает оперштаб края. РИА Новости Крым, 30.12.2025

2025-12-30T12:57

2025-12-30T12:57

2025-12-30T12:57

краснодар

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149683888_0:32:3530:2018_1920x0_80_0_0_60e4d246bddbe112bdff17a2f021c293.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Краснодаре в результате атаки беспилотника во вторник два мирных жителя получили осколочные ранения, сообщает оперштаб края.По данным оперштаба, обломки беспилотников упали на железнодорожной станции "Краснодар Сортировочный". Поврежден также участок контактной сети.Кроме того, фрагменты БПЛА упали в одном из садоводческих товариществ. Повреждены два частных дома, в одном из них посекло кровлю.На местах падений фрагментов беспилотников работают оперативные и специальные службы.Накануне обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия. В результате произошло возгорание на площади 20 квадратных метров, которое оперативно потушили. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:21 украинский БПЛА сбит над регионами России и акваторией Азовского моряСбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчинаВ Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры

краснодар

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво, новости