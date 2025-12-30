https://crimea.ria.ru/20251230/dvoe-muzhchin-poluchili-raneniya-posle-ataki-bpla-na-krasnodar-1152100668.html
Двое мужчин получили ранения после атаки БПЛА на Краснодар
В Краснодаре в результате атаки беспилотника во вторник два мирных жителя получили осколочные ранения, сообщает оперштаб края. РИА Новости Крым, 30.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Краснодаре в результате атаки беспилотника во вторник два мирных жителя получили осколочные ранения, сообщает оперштаб края.По данным оперштаба, обломки беспилотников упали на железнодорожной станции "Краснодар Сортировочный". Поврежден также участок контактной сети.Кроме того, фрагменты БПЛА упали в одном из садоводческих товариществ. Повреждены два частных дома, в одном из них посекло кровлю.На местах падений фрагментов беспилотников работают оперативные и специальные службы.Накануне обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия. В результате произошло возгорание на площади 20 квадратных метров, которое оперативно потушили. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:21 украинский БПЛА сбит над регионами России и акваторией Азовского моряСбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчинаВ Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры
