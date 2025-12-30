Рейтинг@Mail.ru
Девятилетий мальчик погиб при катании на тюбинге во Владимире - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Девятилетий мальчик погиб при катании на тюбинге во Владимире
Девятилетий мальчик погиб при катании на тюбинге во Владимире - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Девятилетий мальчик погиб при катании на тюбинге во Владимире
Следователи проводят проверку гибели школьника после катания на тюбинге во Владимире, сообщает региональное управление СК России. РИА Новости Крым, 30.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку гибели школьника после катания на тюбинге во Владимире, сообщает региональное управление СК России.Трагедия произошла в минувшее воскресенье.
Девятилетий мальчик погиб при катании на тюбинге во Владимире

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку гибели школьника после катания на тюбинге во Владимире, сообщает региональное управление СК России.
Трагедия произошла в минувшее воскресенье.
"Малолетний катался на тюбинге с друзьями в частном секторе в районе улицы Трудовой города Владимира, в ходе чего вылетел за пределы дороги в овраг и получил телесные повреждения, от которых скончался в тот же день в Областной детской клинической больнице", - говорится в сообщении.
Следователи опрашивают очевидцев и родственников, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
