Девятилетий мальчик погиб при катании на тюбинге во Владимире

2025-12-30T11:59

Девятилетий мальчик погиб при катании на тюбинге во Владимире

Следователи проводят проверку гибели школьника после катания на тюбинге во Владимире, сообщает региональное управление СК России.

2025-12-30T11:59

2025-12-30T11:59

2025-12-30T11:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку гибели школьника после катания на тюбинге во Владимире, сообщает региональное управление СК России.Трагедия произошла в минувшее воскресенье.Следователи опрашивают очевидцев и родственников, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

