https://crimea.ria.ru/20251230/devyatiletiy-malchik-pogib-pri-katanii-na-tyubinge-vo-vladimire-1152098487.html
Девятилетий мальчик погиб при катании на тюбинге во Владимире
Девятилетий мальчик погиб при катании на тюбинге во Владимире - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Девятилетий мальчик погиб при катании на тюбинге во Владимире
Следователи проводят проверку гибели школьника после катания на тюбинге во Владимире, сообщает региональное управление СК России. РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T11:59
2025-12-30T11:59
2025-12-30T11:59
владимирская область
происшествия
новости
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152098147_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9c6615d54dcfc4ba8f77eb8d95c2bbf0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку гибели школьника после катания на тюбинге во Владимире, сообщает региональное управление СК России.Трагедия произошла в минувшее воскресенье.Следователи опрашивают очевидцев и родственников, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимирская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152098147_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_84b21aa7d149b98cdc4460ca3faf9858.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, происшествия, новости, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Девятилетий мальчик погиб при катании на тюбинге во Владимире
Во Владимире девятилетний мальчик погиб при катании на тюбинге – СК