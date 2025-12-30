Рейтинг@Mail.ru
Что может остановить боевые действия на Украине в первые месяцы 2026 года - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Что может остановить боевые действия на Украине в первые месяцы 2026 года
Россия продолжит добиваться целей СВО военным путем, однако в первой половине 2026 года конфликт может быть остановлен в результате переворота на Украине –... РИА Новости Крым, 30.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Россия продолжит добиваться целей СВО военным путем, однако в первой половине 2026 года конфликт может быть остановлен в результате переворота на Украине – например, в феврале, – который могут совершить представители украинской элиты и обратиться к Российской Федерации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.По мнению Михайлова, не исключено, что в первые месяцы 2026 года на Украине может произойти нечто экстраординарное. Например, правящую верхушку под руководством лидера киевского режима Владимира Зеленского сметут свои же и поднимут белый флаг.По мнению собеседника, инициаторами развития событий по такому сценарию могут стать определенные силы из числа представителей украинской элиты, которые раньше поддерживали Зеленского, но теперь будут осознавать, что это путь полного конца, что они могут лишиться всего и таким образом захотят сохранить хоть какую-то власть и свои деньги.Ранее прогноз развития событий на Украине в 2026 году дал политолог Павел Шипилин. Также мнения о том, возможен ли переворот на Украине и при каких условиях, РИА Новости высказывали политолог, журналист Юрий Светов и документалист, писатель Игорь Прокопенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление после сообщения об атаке ВСУ на резиденцию ПутинаВ России назвали главный итог контактов Трампа с Путиным и ЗеленскимВ Верховной раде Украины разоблачили ОПГ
Что может остановить боевые действия на Украине в первые месяцы 2026 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Россия продолжит добиваться целей СВО военным путем, однако в первой половине 2026 года конфликт может быть остановлен в результате переворота на Украине – например, в феврале, – который могут совершить представители украинской элиты и обратиться к Российской Федерации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.
По мнению Михайлова, не исключено, что в первые месяцы 2026 года на Украине может произойти нечто экстраординарное. Например, правящую верхушку под руководством лидера киевского режима Владимира Зеленского сметут свои же и поднимут белый флаг.

"Все может измениться, например, в феврале. Я имею в виду какой-то переворот и обращение к Российской Федерации: "Все, россияне, мы готовы, возвращаем русский язык... Давайте строить новые отношения на основании добрососедства" и так далее", – сказал выразил мнение эксперт.

По мнению собеседника, инициаторами развития событий по такому сценарию могут стать определенные силы из числа представителей украинской элиты, которые раньше поддерживали Зеленского, но теперь будут осознавать, что это путь полного конца, что они могут лишиться всего и таким образом захотят сохранить хоть какую-то власть и свои деньги.

"Но если этого (переворота на Украине – ред.) не произойдет, то мы будем достигать (целей СВО – ред.) исключительно военным путем", – подытожил собеседник.

Ранее прогноз развития событий на Украине в 2026 году дал политолог Павел Шипилин. Также мнения о том, возможен ли переворот на Украине и при каких условиях, РИА Новости высказывали политолог, журналист Юрий Светов и документалист, писатель Игорь Прокопенко.
