Четыре дрона ВСУ атаковали Кубань
Четыре дрона ВСУ атаковали Кубань - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Четыре дрона ВСУ атаковали Кубань
Четыре украинских беспилотника сбили силы ПВО над Краснодарским краем во вторник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T13:10
2025-12-30T13:10
2025-12-30T13:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Четыре украинских беспилотника сбили силы ПВО над Краснодарским краем во вторник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что в Краснодаре в результате атаки БПЛА 30 декабря пострадали двое мужчин, их госпитализировали с осколочными ранениями.Накануне в регионе обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия. В результате произошло возгорание на площади 20 квадратных метров, которое оперативно потушили. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
