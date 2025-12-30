https://crimea.ria.ru/20251230/borba-s-kartelyami-i-prava-grazhdan--itogi-raboty-krymskogo-ufas-za-god-1152098610.html

Борьба с картелями и права граждан – итоги работы крымского УФАС за год

Борьба с картелями и права граждан – итоги работы крымского УФАС за год - РИА Новости Крым, 30.12.2025

Борьба с картелями и права граждан – итоги работы крымского УФАС за год

Защита прав граждан и малого бизнеса, контроль госзакупок и стимулирование добросовестной конкуренции - об итогах работы за год и задачах на будущее Крымского... РИА Новости Крым, 30.12.2025

2025-12-30T18:00

2025-12-30T18:00

2025-12-30T18:00

уфас по крыму и севастополю

эксклюзивы риа новости крым

крым

новости крыма

интервью

фас (федеральная антимонопольная служба)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152099221_0:46:690:434_1920x0_80_0_0_655d3ecd0b8efbd2407174ffd55a0ec1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Защита прав граждан и малого бизнеса, контроль госзакупок и стимулирование добросовестной конкуренции - об итогах работы за год и задачах на будущее Крымского межрегионального УФАС России в интервью РИА Новости Крым рассказала заместитель руководителя ведомства Вероника Евсеева.– В 2025 году антимонопольной службе России исполнилось 35 лет. Как в контексте этой истории можно оценить работу вашего Управления в Крыму за прошедший год?– Действительно, мы работаем в русле тех стратегических задач, которые ставит перед всей службой время: развитие экономики, защита конкуренции и прав граждан. Наш итог за 2025 год показывает, что антимонопольное регулирование – это не абстрактные нормы, а конкретный инструмент, который напрямую влияет на экономику региона, наполняемость бюджета и жизнь людей. Для нас этот год стал периодом качественного роста и демонстрации этого самого экономического влияния. – Какие направления работы были наиболее интенсивными?– Традиционно высокой остается активность в сфере госзакупок. Более 500 рассмотренных жалоб по 44-ФЗ – это индикатор. Он показывает, с одной стороны, что участники рынка активно отстаивают свои права, а с другой – что наша работа по обеспечению прозрачности и законности торгов ведется постоянно. Еще один важный для жителей фронт работы – контроль за сроками подключения к инфраструктуре. Только по статье о нарушениях сроков подключения к газу и электричеству мы вынесли постановлений на сумму почти 283 млн рублей. Это серьезный сигнал ресурсным компаниям о недопустимости срыва социально значимых обязательств.– Вы упомянули о влиянии на бюджет. Есть ли яркий пример?– Безусловно, это прецедентное дело по демонтажу незаконных рекламных конструкций в Севастополе. Это была системная работа: мы выявили нарушение, выдали предписание, а затем последовательно отстаивали свою позицию в арбитражных судах всех трех инстанций. Результат говорит сам за себя: после демонтажа и проведения честных торгов бюджет города получил разовый доход почти в миллиард рублей и гарантированные ежегодные платежи. Мы восстановили конкуренцию на рынке и создали городу стабильный источник дохода на годы вперед. Такие дела укрепляют правоприменительную практику и показывают реальную ценность конкурентной среды.– А как обстоят дела с борьбой с картелями?– Эта работа носит точечный, но очень важный характер. В 2025 году мы раскрыли семь сговоров на уровне сельских администраций, когда чиновники и недобросовестные компании фактически создавали коррупционную схему для получения вознаграждений с победителей торгов на аренду земли. Борьба с такими "местными" картелями напрямую защищает малый бизнес и честных предпринимателей от произвола.– Какие тенденции наблюдаются на рекламном рынке?– Основные нарушения, с которыми мы сталкиваемся, сместились в цифровую среду. Это реклама в интернете без маркировки, спам и недостоверная реклама финансовых услуг. Мы ведем постоянный мониторинг и в 2025 году рассмотрели более 30 таких дел. Также активно используем такой инструмент, как предупреждение за недобросовестную конкуренцию – их было выдано 23. Это позволяет пресекать нарушения на ранней стадии.– Какие задачи вы видите перед собой на будущее?– Мы продолжаем выполнять комплексные задачи, поставленные перед ФАС России: это снятие административных барьеров и стимулирование конкуренции. Наш опыт 2025 года, от крупных бюджетообразующих дел до защиты интересов отдельных граждан и предпринимателей, подтверждает, что антимонопольная политика является реальным драйвером развития в экономике региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возбудили несколько дел за нарушение закона о рекламеФАС выявила в Крыму картель между независимыми автозаправкамиВ Крыму ФАС выдала предупреждение одной из сетей автозаправок

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфас по крыму и севастополю, крым, новости крыма, интервью, фас (федеральная антимонопольная служба)