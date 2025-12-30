https://crimea.ria.ru/20251230/bolshaya-chast-zaporozhskoy-oblasti-obestochena-posle-desyatkov-udarov-vsu-1152113966.html
Большая часть Запорожской области обесточена после десятков ударов ВСУ
Большая часть Запорожской области обесточена после десятков ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Большая часть Запорожской области обесточена после десятков ударов ВСУ
Запорожская область почти полностью остается без электричества после ударов ВСУ по энергообъектам региона. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T21:07
2025-12-30T21:07
2025-12-30T22:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Запорожская область почти полностью остается без электричества после ударов ВСУ по энергообъектам региона. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он подчеркнул, что таким образом нацистский режим пытается испортить праздник региону.Социально значимые объекты области подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры, проинформировал губернатор.Администрация Запорожской области, оперативные службы, коммунальные службы – все на местах, в полной готовности. Энергетики работают над восстановлением поврежденных систем, все службы приступили к ликвидации последствий. Все силы и средства задействованы, подчеркнул глава региона. И призвал сохранять спокойствие и пользоваться только проверенными и достоверными источниками информации.
запорожская область
Большая часть Запорожской области обесточена после десятков ударов ВСУ
Десятки ударов ВСУ по энергосистеме Запорожской области почти полностью обесточили регион
21:07 30.12.2025 (обновлено: 22:16 30.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Запорожская область почти полностью остается без электричества после ударов ВСУ по энергообъектам региона. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Противник нанес более двадцати ударов по энергетической системе нашего региона, и обстрел продолжается. Временно обесточена большая часть населенных пунктов области", – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что таким образом нацистский режим пытается испортить праздник региону.
Социально значимые объекты области подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры, проинформировал губернатор.
Администрация Запорожской области, оперативные службы, коммунальные службы – все на местах, в полной готовности. Энергетики работают над восстановлением поврежденных систем, все службы приступили к ликвидации последствий. Все силы и средства задействованы, подчеркнул глава региона. И призвал сохранять спокойствие и пользоваться только проверенными и достоверными источниками информации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.