Большая часть Запорожской области обесточена после десятков ударов ВСУ

Запорожская область почти полностью остается без электричества после ударов ВСУ по энергообъектам региона. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 30.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Запорожская область почти полностью остается без электричества после ударов ВСУ по энергообъектам региона. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он подчеркнул, что таким образом нацистский режим пытается испортить праздник региону.Социально значимые объекты области подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры, проинформировал губернатор.Администрация Запорожской области, оперативные службы, коммунальные службы – все на местах, в полной готовности. Энергетики работают над восстановлением поврежденных систем, все службы приступили к ликвидации последствий. Все силы и средства задействованы, подчеркнул глава региона. И призвал сохранять спокойствие и пользоваться только проверенными и достоверными источниками информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

