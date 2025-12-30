https://crimea.ria.ru/20251230/ayvazovskiy-i-van-gog-chem-rossiyskaya-galereya-iskusstv-udivit-v-krymu-1151913788.html
Айвазовский и Ван Гог: чем Российская галерея искусств удивит в Крыму
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Сразу после новогодних праздников Российская галерея искусств начнет перевозить свои фонды в новое здание в центре города, которое передал ей застройщик. Параллельно в честь открытия весной уже готовят две уникальные флагманские выставки. Главными достижениями года минувшего и планами на будущий с РИА Новости Крым поделился директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств (РГИ) Виталий Зотов.Готовность №1По словам Зотова, главный итог 2025 года для учреждения – это, конечно, официальное завершение строительства музейно-выставочного центра Российской галереи искусств.Теперь основная задача, стоящая перед РГИ, – это приемка нового суперсовременного здания, которая может занять от одного до нескольких месяцев, отметил он."Это большой, технически сложный комплекс. Требуется кропотливая работа по проверке работоспособности всех систем, тестирование и так далее", – пояснил он.Однако перевозить коллекции из временных помещений, где располагались фонды и выставочные залы галереи несколько лет после ее основания, начнут уже после новогодних каникул, подчеркнул директор.Несмотря на все сложности, жесткий тайминг существует: в мае РГИ должна открыть свою первую, при этом масштабную и очень необычную выставку из работ мэтра монументального искусства Александра Дейнеки."Это будет грандиозная выставка. Подготовка уже идет полным ходом. Десятки полотен, все достаточно масштабные. К тому же, будем удивлять не только картинами", – сказал Зотов.Фейерверк из великих именВторая флагманская выставка, к которой также уже готовятся, откроется летом.По его словам, при формировании экспозиции ограничатся работами из российских коллекций, при этом "фейерверк из великих имен" гарантирован."Будет Иван Айвазовский, будет Ван Гог. Будут работы известнейших авторов из самых лучших музеев страны, которые показывают образ моря – очень важный и знаковый, и образ людей, которые живут у этого моря, "приручили" его и воюют на нем, защищая родину", – сказал Зотов.Кроме картин, по его словам, будет здесь и несколько ярких художественных элементов, которые дополнят пространство выставки. Например, работа нашего соотечественника, художника Александра Пономарева, мастера вандарта, добавил он."Вандарт – это создание больших эксклюзивных вещей, которые потом либо в каком-то ландшафте располагаются, либо в выставочных залах. И вот такое будет у нас. Пономарев всемирно известный художник. К тому же он путешественник и подводник по образованию, получал образование в Севастополе, поэтому и для него все это важно. И вот мы одну его, пока не будем говорить какую, но очень известную работу, которая объездила в свое время весь мир, здесь покажем", – поделился Зотов.Еще сюрпризыБудут и другие яркие сюрпризы в рамках обеих выставок, с которых, по сути, начнется работа всего музейно-выставочного комплекса, отметил он.Но оживет он значительно раньше – в самом начале весны."Есть план уже в марте запустить работу нашего центра развития и творчества, для этого у есть отдельная инфраструктура, студии. Поэтому, несмотря на то, что сам музей будет готовиться к открытию, появится возможность предлагать жителям Севастополя просветительские и образовательные программы и начать нашу новую творческую жизнь. Такую вот задачу мы себе тоже поставили", – заключил он.Ранее корреспондент РИА Новости Крым побывал на всех пяти уровнях готовящегося к открытию уникального здания музейного комплекса РГИ вместе с его директором Виталием Зотовым, и узнал, чем будут удивлять первых посетителей центра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Абхазию объединила знаковая выставка Российской галереи искусствХудожники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в КрымуКартина с тайной и другие находки: работа реставраторов РГИ в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова
. Сразу после новогодних праздников Российская галерея искусств начнет перевозить свои фонды в новое здание в центре города, которое передал ей застройщик. Параллельно в честь открытия весной уже готовят две уникальные флагманские выставки. Главными достижениями года минувшего и планами на будущий с РИА Новости Крым
поделился директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств (РГИ) Виталий Зотов.
Готовность №1
По словам Зотова, главный итог 2025 года для учреждения – это, конечно, официальное завершение строительства музейно-выставочного центра Российской галереи искусств.
"Буквально в преддверии праздников получены основные документы, заключение о соответствии всем техническим регламентам, проектной документации и разрешение на эксплуатацию. А это значит, что все, о чем мы говорили в последние годы относительно нового образа Севастополя, свершилось", – сказал Зотов.
Теперь основная задача, стоящая перед РГИ, – это приемка нового суперсовременного здания, которая может занять от одного до нескольких месяцев, отметил он.
"Это большой, технически сложный комплекс. Требуется кропотливая работа по проверке работоспособности всех систем, тестирование и так далее", – пояснил он.
Однако перевозить коллекции из временных помещений, где располагались фонды и выставочные залы галереи несколько лет после ее основания, начнут уже после новогодних каникул, подчеркнул директор.
"Планируем начать переезд на Капитанскую, 13 сразу после новогодних праздников. Будет специальный транспорт с климатическим контролем, военизированное сопровождение – все как надо. И, конечно, обязательное страхование предметов. Сейчас в госкаталоге их 1151, а до конца года будет еще несколько десятков. И те, которые пополнят наш фонд, поедут сразу в новое современное хранилище", – поделился Зотов.
Несмотря на все сложности, жесткий тайминг существует: в мае РГИ должна открыть свою первую, при этом масштабную и очень необычную выставку из работ мэтра монументального искусства Александра Дейнеки.
"Это будет грандиозная выставка. Подготовка уже идет полным ходом. Десятки полотен, все достаточно масштабные. К тому же, будем удивлять не только картинами", – сказал Зотов.
Фейерверк из великих имен
Вторая флагманская выставка, к которой также уже готовятся, откроется летом.
"Планируем открытие на июнь, то есть на День России и день Севастополя. И этой выставкой, рабочее название которой "Герои. Стихии", сделаем посвящение городу морской морской славы", – сказал Зотов.
По его словам, при формировании экспозиции ограничатся работами из российских коллекций, при этом "фейерверк из великих имен" гарантирован.
"Будет Иван Айвазовский, будет Ван Гог. Будут работы известнейших авторов из самых лучших музеев страны, которые показывают образ моря – очень важный и знаковый, и образ людей, которые живут у этого моря, "приручили" его и воюют на нем, защищая родину", – сказал Зотов.
Кроме картин, по его словам, будет здесь и несколько ярких художественных элементов, которые дополнят пространство выставки. Например, работа нашего соотечественника, художника Александра Пономарева, мастера вандарта, добавил он.
"Вандарт – это создание больших эксклюзивных вещей, которые потом либо в каком-то ландшафте располагаются, либо в выставочных залах. И вот такое будет у нас. Пономарев всемирно известный художник. К тому же он путешественник и подводник по образованию, получал образование в Севастополе, поэтому и для него все это важно. И вот мы одну его, пока не будем говорить какую, но очень известную работу, которая объездила в свое время весь мир, здесь покажем", – поделился Зотов.
Еще сюрпризы
Будут и другие яркие сюрпризы в рамках обеих выставок, с которых, по сути, начнется работа всего музейно-выставочного комплекса, отметил он.
Но оживет он значительно раньше – в самом начале весны.
"Есть план уже в марте запустить работу нашего центра развития и творчества, для этого у есть отдельная инфраструктура, студии. Поэтому, несмотря на то, что сам музей будет готовиться к открытию, появится возможность предлагать жителям Севастополя просветительские и образовательные программы и начать нашу новую творческую жизнь. Такую вот задачу мы себе тоже поставили", – заключил он.
Ранее корреспондент РИА Новости Крым побывал
на всех пяти уровнях готовящегося к открытию уникального здания музейного комплекса РГИ вместе с его директором Виталием Зотовым, и узнал, чем будут удивлять первых посетителей центра.
