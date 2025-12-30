Аристократичность с бубенцами и огненный наряд: как встретить Год Лошади
Как правильно встретить Год Огненной Лошади
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГорожане у новогодней композиции в виде лошади в Москве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Согласно восточному календарю, 2026-й год пройдет под знаком Огненной Лошади – символа страсти, неукротимой энергии, жажды жизни и радикальных перемен. Как встретить столь не простой, кармический и в определенном смысле роковой год, РИА Новости Крым рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.
По словам астролога, большие огненные энергии очень часто вызывают у человека перевозбуждение. Отсюда неправильные решения и опрометчивые действия. То есть избыточная энергия может нести не только пользу, но и вред. Все зависит от того, как ею распорядиться.
"Поэтому очень важно контролировать себя. Сатурн будет в Овне, а Овен – это голова, это разум. Сатурн – это порядок, правило, закон. Вот не сломя голову, а по правилам действовать, по законам вселенским, социальным и морально-нравственным. Это очень важно", – поделился основным правилом встречи Нового года астролог.
Однако если у к концу года вы все же почувствуете в себе переизбыток энергии – необходимо направить ее в созидательное русло. Главное, ни в коем случае не буянить за праздничным столом, вести себя достойно, более того – аристократично. Ведь лошадь – это благородное животное.
Наряды в главную ночь года лучше выбирать в красных, оранжевых и желтых тонах, советует собеседник.
"Выбирайте рубашки, платья с узорами в "огненных" тонах. Но если человек легковозбудимый, холерик, то лучше отдать предпочтение чему-нибудь более нейтральному – терракотовым, бежевым, зеленым тонам", – отмечает эксперт.
А в качестве акцента выбрать бижутерию или украшения для праздничного стола в виде бубенчиков и колокольчиков. Ведь что за лошадь без бубенцов?