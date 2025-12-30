Рейтинг@Mail.ru
Аристократичность с бубенцами и огненный наряд: как встретить Год Лошади - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251230/aristokratichnost-s-bubentsami-i-ognennyy-naryad-kak-vstretit-god-loshadi-1151744635.html
Аристократичность с бубенцами и огненный наряд: как встретить Год Лошади
Аристократичность с бубенцами и огненный наряд: как встретить Год Лошади - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Аристократичность с бубенцами и огненный наряд: как встретить Год Лошади
Согласно восточному календарю, 2026-й год пройдет под знаком Огненной Лошади – символа страсти, неукротимой энергии, жажды жизни и радикальных перемен. Как... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T21:48
2025-12-30T21:48
эксклюзивы риа новости крым
предсказание
новый год 2026
астрология
михаил бородачев
общество
новый год
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151744465_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_db0b73cf50b1bd0c8426557d1c9abd95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Согласно восточному календарю, 2026-й год пройдет под знаком Огненной Лошади – символа страсти, неукротимой энергии, жажды жизни и радикальных перемен. Как встретить столь не простой, кармический и в определенном смысле роковой год, РИА Новости Крым рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.По словам астролога, большие огненные энергии очень часто вызывают у человека перевозбуждение. Отсюда неправильные решения и опрометчивые действия. То есть избыточная энергия может нести не только пользу, но и вред. Все зависит от того, как ею распорядиться.Однако если у к концу года вы все же почувствуете в себе переизбыток энергии – необходимо направить ее в созидательное русло. Главное, ни в коем случае не буянить за праздничным столом, вести себя достойно, более того – аристократично. Ведь лошадь – это благородное животное.Наряды в главную ночь года лучше выбирать в красных, оранжевых и желтых тонах, советует собеседник.А в качестве акцента выбрать бижутерию или украшения для праздничного стола в виде бубенчиков и колокольчиков. Ведь что за лошадь без бубенцов?Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251230/vesele-bez-pokhmelya-kak-prazdnovat-bez-golovnoy-boli-potom-1151871279.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151744465_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_bebeec06dc11c9d42098fb33c5fce97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
предсказание, новый год 2026, астрология, михаил бородачев, общество, новый год, совет эксперта
Аристократичность с бубенцами и огненный наряд: как встретить Год Лошади

Как правильно встретить Год Огненной Лошади

21:48 30.12.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГорожане у новогодней композиции в виде лошади в Москве.
Горожане у новогодней композиции в виде лошади в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Согласно восточному календарю, 2026-й год пройдет под знаком Огненной Лошади – символа страсти, неукротимой энергии, жажды жизни и радикальных перемен. Как встретить столь не простой, кармический и в определенном смысле роковой год, РИА Новости Крым рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.
По словам астролога, большие огненные энергии очень часто вызывают у человека перевозбуждение. Отсюда неправильные решения и опрометчивые действия. То есть избыточная энергия может нести не только пользу, но и вред. Все зависит от того, как ею распорядиться.

"Поэтому очень важно контролировать себя. Сатурн будет в Овне, а Овен – это голова, это разум. Сатурн – это порядок, правило, закон. Вот не сломя голову, а по правилам действовать, по законам вселенским, социальным и морально-нравственным. Это очень важно", – поделился основным правилом встречи Нового года астролог.

Однако если у к концу года вы все же почувствуете в себе переизбыток энергии – необходимо направить ее в созидательное русло. Главное, ни в коем случае не буянить за праздничным столом, вести себя достойно, более того – аристократично. Ведь лошадь – это благородное животное.
Наряды в главную ночь года лучше выбирать в красных, оранжевых и желтых тонах, советует собеседник.

"Выбирайте рубашки, платья с узорами в "огненных" тонах. Но если человек легковозбудимый, холерик, то лучше отдать предпочтение чему-нибудь более нейтральному – терракотовым, бежевым, зеленым тонам", – отмечает эксперт.

А в качестве акцента выбрать бижутерию или украшения для праздничного стола в виде бубенчиков и колокольчиков. Ведь что за лошадь без бубенцов?
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Шампанское - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
20:32
Веселье без похмелья: как праздновать без головной боли потом
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымПредсказаниеНовый год 2026АстрологияМихаил БородачевОбществоНовый годСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30"Орешник" в Белоруссии и первые серии вакцины от рака в России – главное
22:08Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только
21:48Аристократичность с бубенцами и огненный наряд: как встретить Год Лошади
21:31Побег из Нового года: что делать, когда не хочется праздника
21:07Большая часть Запорожской области обесточена после десятков ударов ВСУ
20:50Массированная атака: за четыре часа сбиты 109 дронов над регионами России
20:32Веселье без похмелья: как праздновать без головной боли потом
20:11Новый год из сена и ватрушек: как встретят праздник в крымских зоопарках
19:48Классическая, веганская, красивая "шуба": рецепты новогоднего салата
19:28Снежный ландшафт грядущего Нового года: погода на 31 декабря в Крыму
19:10Шампанское на Новый год: крымские виноделы поделились секретами выбора
18:48С праздником по пути: как будет работать транспорт в Крыму на Новый год
18:28Как будут работать медицинские службы Крыма и Севастополя в праздники
18:00Борьба с картелями и права граждан – итоги работы крымского УФАС за год
17:47Что может остановить боевые действия на Украине в первые месяцы 2026 года
17:30Сочи угрожают смерчи и шторм в 6 баллов
17:17Киев объявил эвакуацию в Днепропетровской и Черниговской областях
17:08Как изменилась армия России за год и как это повлияло на ход спецоперации
16:49Умер Народный артист России Эмиль Кио
16:39ФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект
Лента новостейМолния