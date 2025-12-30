https://crimea.ria.ru/20251230/aristokratichnost-s-bubentsami-i-ognennyy-naryad-kak-vstretit-god-loshadi-1151744635.html

Аристократичность с бубенцами и огненный наряд: как встретить Год Лошади

Аристократичность с бубенцами и огненный наряд: как встретить Год Лошади - РИА Новости Крым, 30.12.2025

Аристократичность с бубенцами и огненный наряд: как встретить Год Лошади

Согласно восточному календарю, 2026-й год пройдет под знаком Огненной Лошади – символа страсти, неукротимой энергии, жажды жизни и радикальных перемен.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Согласно восточному календарю, 2026-й год пройдет под знаком Огненной Лошади – символа страсти, неукротимой энергии, жажды жизни и радикальных перемен. Как встретить столь не простой, кармический и в определенном смысле роковой год, РИА Новости Крым рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.По словам астролога, большие огненные энергии очень часто вызывают у человека перевозбуждение. Отсюда неправильные решения и опрометчивые действия. То есть избыточная энергия может нести не только пользу, но и вред. Все зависит от того, как ею распорядиться.Однако если у к концу года вы все же почувствуете в себе переизбыток энергии – необходимо направить ее в созидательное русло. Главное, ни в коем случае не буянить за праздничным столом, вести себя достойно, более того – аристократично. Ведь лошадь – это благородное животное.Наряды в главную ночь года лучше выбирать в красных, оранжевых и желтых тонах, советует собеседник.А в качестве акцента выбрать бижутерию или украшения для праздничного стола в виде бубенчиков и колокольчиков. Ведь что за лошадь без бубенцов?Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

