Побег из Нового года: что делать, когда не хочется праздника
30.12.2025
Побег из Нового года: что делать, когда не хочется праздника
Новогодней депрессии подвержены люди с чувствительной психикой и просто уставшие от предпраздничной суеты. Психолог советует в Новый год не играть роль... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30
2025-12-30T21:31
2025-12-30T21:31
новости
общество
психология
новый год
совет эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Новогодней депрессии подвержены люди с чувствительной психикой и просто уставшие от предпраздничной суеты. Психолог советует в Новый год не играть роль "весельчака по расписанию", если к ней не лежит душа: естественные эмоции и их проявление – залог того, что праздник пройдет без стресса. Как правильно радоваться и грустить в Новый год, РИА Новости Крым рассказал психолог и психотерапевт Андрей Бабин.По словам эксперта, от новогодней депрессии страдают в первую очередь люди с меланхолическим темпераментом.Именно Новый год с его символикой прощания с прошлым и ожиданием перемен, связанных с наступлением нового календарного цикла, становится почвой для стресса, отмечает эксперт.Кроме того, сама ситуация ожидания и подготовки к празднику, новогодней кутерьмы со снующими от витрины к витрине толпами покупателей способна выбить из колеи даже психологически устойчивого человека. Поэтому специалист советует готовиться к Новому году заранее – присматривать и покупать подарки, выбирать меню и костюмы задолго до 31 декабря.Тот же совет актуален и для меланхоликов: людям с таким типом темперамента стоит начать наносить визиты друзьям заранее, готовить добрые поздравления заблаговременно, чтобы оставаться в своем ритме жизни и быть услышанными теми, к кому обращаются.Однако новогодняя депрессия может настигнуть и сангвиника – бывают в жизни периоды и обстоятельства, когда отмечать Новый год не возникает желания: так случилось, что не с кем, или наступающий год не ощущается как период, который принесет положительные перемены в жизни.Психолог рекомендует тем, кто оказался в состоянии новогодней депрессии, попробовать в то же время "заразиться" хорошим настроением, например, от окружающих: можно встретить праздник на главной городской площади, оставаясь в одиночестве – побыть среди людей, искренне пообщаться и улыбнуться им.Первый день нового года, который для многих предсказуемо не приносит никаких символических или реальных перемен, психотерапевт советует провести так, чтобы он доставлял только искреннюю радость.
Побег из Нового года: что делать, когда не хочется праздника
Как найти праздничное настроение – советы психотерапевта
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым.
Новогодней депрессии подвержены люди с чувствительной психикой и просто уставшие от предпраздничной суеты. Психолог советует в Новый год
не играть роль "весельчака по расписанию", если к ней не лежит душа: естественные эмоции и их проявление – залог того, что праздник пройдет без стресса.
Как правильно радоваться и грустить в Новый год, РИА Новости Крым
рассказал психолог и психотерапевт Андрей Бабин.
По словам эксперта, от новогодней депрессии страдают в первую очередь люди с меланхолическим темпераментом.
"У таких людей несколько замедленная реакция: они пытаются радоваться вместе со всеми, а им невесело. Так же тяжело настраиваться на праздник людям-интровертам. Когда такого человека начинают тормошить: мол, радуйся, радуйся! – у него начинается раздражение. Ему будет приятнее уйти куда-нибудь в лес, на заимку, и там под звездным сиянием цитировать Блока: "Пусть жизнь меня в землю втоптала, – я верю: то бог меня снегом занес, и вьюга меня целовала", – приводит примеры доктор Бабин.
Именно Новый год с его символикой прощания с прошлым и ожиданием перемен, связанных с наступлением нового календарного цикла, становится почвой для стресса, отмечает эксперт.
"Это праздник подведение итогов. И после того, как мы прокричим "Ура!" после традиционной новогодней речи по телевизору у нас наступает ощущение опустошения. Может, первые полчаса это еще не заметно: все гремят бокалами, смотрят на фейерверки. А потом мы возвращаемся домой – и все. Ты ждал-ждал, ждал-ждал этого Нового года – и ничего не произошло", – объясняет психотерапевт причины формирования новогодней депрессии.
Кроме того, сама ситуация ожидания и подготовки к празднику, новогодней кутерьмы со снующими от витрины к витрине толпами покупателей способна выбить из колеи даже психологически устойчивого человека. Поэтому специалист советует готовиться к Новому году заранее – присматривать и покупать подарки
, выбирать меню и костюмы задолго до 31 декабря.
Тот же совет актуален и для меланхоликов: людям с таким типом темперамента стоит начать наносить визиты друзьям заранее, готовить добрые поздравления заблаговременно, чтобы оставаться в своем ритме жизни и быть услышанными теми, к кому обращаются.
Однако новогодняя депрессия может настигнуть и сангвиника – бывают в жизни периоды и обстоятельства, когда отмечать Новый год не возникает желания: так случилось, что не с кем, или наступающий год не ощущается как период, который принесет положительные перемены в жизни.
"Если у вас нет праздничного настроения, не нужно насильно себя накручивать. Хочется лечь и поплакать – сделайте это. Ощутите "сиротство как блаженство". Пусть взрываются петарды – а ты тихонечко сам по себе. С одной стороны, будешь чувствовать себя от мира отрезанным, а с другой, ты – это тоже мир, не меньший, чем тот, который тебя не принял в свое веселье. Слезы – это работа души, это вообще нормально, когда душа немного мозжит, немного болит, кровоточит – это ее рабочее состояние. Поэтому погрустить – это тоже нормально, это психогигиенично. А вот радоваться по команде – не очень", – рассказывает Бабин.
Психолог рекомендует тем, кто оказался в состоянии новогодней депрессии, попробовать в то же время "заразиться" хорошим настроением, например, от окружающих: можно встретить праздник на главной городской площади, оставаясь в одиночестве – побыть среди людей, искренне пообщаться и улыбнуться им.
"Еще я советую намеренно соблюсти некоторые условности Нового года. Можно, конечно, надеть домашний халат или растянутые треники, поставить на стол кастрюлю с картошкой и полстакана водки. Но лучше надеть красивую рубашку, может быть, даже с запонками – это же так здорово! Женщинам – надеть туфельки, хотя бы на полчаса. Зажечь свечу, выключить телевизор – по крайней мере, звук в нем отключить. Соблюдение подобных внешних церемоний отчасти заменяет некоторые чувства. Это как в "Иронии судьбы", которую мы все опять посмотрим: "Ну что же мы сидим – откройте хотя бы шампанское: Новый год все-таки", – говорит психолог.
Первый день нового года, который для многих предсказуемо не приносит никаких символических или реальных перемен, психотерапевт советует провести так, чтобы он доставлял только искреннюю радость.
"Пережить 1 января трудно. Но первое число – это возможность порвать свой поведенческий шаблон. Побудьте сами собой в этот день, не надевайте маску безудержного весельчака. Подремлите, если хотите, доешьте оливье, если есть желание. Напишите дежурные смс-ки, посмотрите хорошее кино. Есенин писал: "… быть улыбчивым и простым – самое высшее в мире искусство", я его перефразирую: "быть естественным и простым…". К этому я призываю всех. Не насилуйте себя и ни в чем себе не отказывайте!" – подытожил доктор Бабин.
