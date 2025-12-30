https://crimea.ria.ru/20251230/Pobeg-iz-Novogo-goda-chto-delat-kogda-ne-khochetsya-prazdnika-1115838036.html

Побег из Нового года: что делать, когда не хочется праздника

Побег из Нового года: что делать, когда не хочется праздника - РИА Новости Крым, 30.12.2025

Побег из Нового года: что делать, когда не хочется праздника

Новогодней депрессии подвержены люди с чувствительной психикой и просто уставшие от предпраздничной суеты. Психолог советует в Новый год не играть роль... РИА Новости Крым, 30.12.2025

2025-12-30

2025-12-30T21:31

2025-12-30T21:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Новогодней депрессии подвержены люди с чувствительной психикой и просто уставшие от предпраздничной суеты. Психолог советует в Новый год не играть роль "весельчака по расписанию", если к ней не лежит душа: естественные эмоции и их проявление – залог того, что праздник пройдет без стресса. Как правильно радоваться и грустить в Новый год, РИА Новости Крым рассказал психолог и психотерапевт Андрей Бабин.По словам эксперта, от новогодней депрессии страдают в первую очередь люди с меланхолическим темпераментом.Именно Новый год с его символикой прощания с прошлым и ожиданием перемен, связанных с наступлением нового календарного цикла, становится почвой для стресса, отмечает эксперт.Кроме того, сама ситуация ожидания и подготовки к празднику, новогодней кутерьмы со снующими от витрины к витрине толпами покупателей способна выбить из колеи даже психологически устойчивого человека. Поэтому специалист советует готовиться к Новому году заранее – присматривать и покупать подарки, выбирать меню и костюмы задолго до 31 декабря.Тот же совет актуален и для меланхоликов: людям с таким типом темперамента стоит начать наносить визиты друзьям заранее, готовить добрые поздравления заблаговременно, чтобы оставаться в своем ритме жизни и быть услышанными теми, к кому обращаются.Однако новогодняя депрессия может настигнуть и сангвиника – бывают в жизни периоды и обстоятельства, когда отмечать Новый год не возникает желания: так случилось, что не с кем, или наступающий год не ощущается как период, который принесет положительные перемены в жизни.Психолог рекомендует тем, кто оказался в состоянии новогодней депрессии, попробовать в то же время "заразиться" хорошим настроением, например, от окружающих: можно встретить праздник на главной городской площади, оставаясь в одиночестве – побыть среди людей, искренне пообщаться и улыбнуться им.Первый день нового года, который для многих предсказуемо не приносит никаких символических или реальных перемен, психотерапевт советует провести так, чтобы он доставлял только искреннюю радость.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

