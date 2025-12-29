Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Севастополя задержали за оскорбление участников СВО - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Жительницу Севастополя задержали за оскорбление участников СВО
Жительницу Севастополя задержали за оскорбление участников СВО - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Жительницу Севастополя задержали за оскорбление участников СВО
В Севастополе правоохранители задержали 53-летнюю местную жительницу за дискредитацию Вооруженных сил России и оскорбления участников СВО, ей грозит крупный... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T09:59
2025-12-29T09:59
крым
новости крыма
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители задержали 53-летнюю местную жительницу за дискредитацию Вооруженных сил России и оскорбления участников СВО, ей грозит крупный штраф. Об этом сообщает региональное управление МВД России.По данным ведомства, женщина в одной из социальных сетей оскорбительно высказывалась в отношении российских военнослужащих Вооруженных сил РФ и участников специальной военной операции.Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ установили личность автора сообщений. При силовой поддержке спецподразделения СОБР "Сокол" Росгвардии она была задержана.Кроме того, правоохранители выяснили, что женщина в 2012 году сделала себе татуировку с гербом Украины, которую осенью 2024 года перекрыла другой, чтобы не привлекать внимание. Но при этом она продолжила поддерживать действия киевского режима и дискредитировать военнослужащих РФ.В отношении правонарушительницы составлен административный протокол. Ей грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Дело рассмотрит суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приезжую с Украины лишили российского гражданства за дискредитацию армииВ Севастополе вынесен первый приговор за ложные публикации об армии РФВ Крыму предложили ввести федеральный закон о запрете съемки работы ПВО
Жительницу Севастополя задержали за оскорбление участников СВО

В Севастополе 53-летнюю женщину задержали за дискредитацию армии России

09:59 29.12.2025
 
© Dmitry Makeev
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители задержали 53-летнюю местную жительницу за дискредитацию Вооруженных сил России и оскорбления участников СВО, ей грозит крупный штраф. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
По данным ведомства, женщина в одной из социальных сетей оскорбительно высказывалась в отношении российских военнослужащих Вооруженных сил РФ и участников специальной военной операции.
Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ установили личность автора сообщений. При силовой поддержке спецподразделения СОБР "Сокол" Росгвардии она была задержана.
Кроме того, правоохранители выяснили, что женщина в 2012 году сделала себе татуировку с гербом Украины, которую осенью 2024 года перекрыла другой, чтобы не привлекать внимание. Но при этом она продолжила поддерживать действия киевского режима и дискредитировать военнослужащих РФ.
В отношении правонарушительницы составлен административный протокол. Ей грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Дело рассмотрит суд.
