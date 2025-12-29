https://crimea.ria.ru/20251229/zhitelnitsa-irkutska-zaderzhana-po-podozreniyu-v-ubiystve-svoikh-detey-1152065473.html

Жительница Иркутска задержана по подозрению в убийстве своих детей

Жительница Иркутска задержана по подозрению в убийстве своих детей - РИА Новости Крым, 29.12.2025

Жительница Иркутска задержана по подозрению в убийстве своих детей

В Иркутске в квартире нашли убитыми двоих детей - трех и пяти лет. По подозрению в совершении преступления задержана их мать, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости Крым, 29.12.2025

2025-12-29T13:04

2025-12-29T13:04

2025-12-29T13:04

иркутск

убийство

ск рф (следственный комитет российской федерации)

дети

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152065360_11:0:1199:668_1920x0_80_0_0_7a23eabe6ade83fbf59645f1b2f6473b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Иркутске в квартире нашли убитыми двоих детей - трех и пяти лет. По подозрению в совершении преступления задержана их мать, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.По данным ведомства, тела двоих детей с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 28 декабря в квартире дома по улице Баумана.Отмечается, что женщина доставлена в следственный отдел и допрошена.Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе расследования которого будет дана оценка действиям органов системы профилактики.По данным прокуратуры, оба погибшие - мальчики.По информации омбудсмена Иркутской области Татьяны Афанасьевой, семья считалась благополучной, на учете не состояла."Семья полная, на учете не состояла, считалась благополучной. В поле зрения правоохранителей не попадала. Что произошло - предстоит понять. Это страшная трагедия", - сказала Афанасьева.Она также отметила, что в семье недавно родился третий ребенок, он находится с родственниками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

иркутск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутск, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, новости