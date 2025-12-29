https://crimea.ria.ru/20251229/zhitelnitsa-irkutska-zaderzhana-po-podozreniyu-v-ubiystve-svoikh-detey-1152065473.html
Жительница Иркутска задержана по подозрению в убийстве своих детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Иркутске в квартире нашли убитыми двоих детей - трех и пяти лет. По подозрению в совершении преступления задержана их мать, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.По данным ведомства, тела двоих детей с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 28 декабря в квартире дома по улице Баумана.Отмечается, что женщина доставлена в следственный отдел и допрошена.Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе расследования которого будет дана оценка действиям органов системы профилактики.По данным прокуратуры, оба погибшие - мальчики.По информации омбудсмена Иркутской области Татьяны Афанасьевой, семья считалась благополучной, на учете не состояла."Семья полная, на учете не состояла, считалась благополучной. В поле зрения правоохранителей не попадала. Что произошло - предстоит понять. Это страшная трагедия", - сказала Афанасьева.Она также отметила, что в семье недавно родился третий ребенок, он находится с родственниками.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Иркутске в квартире нашли убитыми двоих детей - трех и пяти лет. По подозрению в совершении преступления задержана их мать, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
По данным ведомства, тела двоих детей с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 28 декабря в квартире дома по улице Баумана.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). По подозрению в совершении преступления задержана мать погибших детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина доставлена в следственный отдел и допрошена.
Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе расследования которого будет дана оценка действиям органов системы профилактики.
По данным прокуратуры, оба погибшие - мальчики.
По информации омбудсмена Иркутской области Татьяны Афанасьевой, семья считалась благополучной, на учете не состояла.
"Семья полная, на учете не состояла, считалась благополучной. В поле зрения правоохранителей не попадала. Что произошло - предстоит понять. Это страшная трагедия", - сказала Афанасьева.
Она также отметила, что в семье недавно родился третий ребенок, он находится с родственниками.
