За год под контроль российских войск перешли 334 населенных пункта - РИА Новости Крым, 29.12.2025
За год под контроль российских войск перешли 334 населенных пункта
За год под контроль российских войск перешли 334 населенных пункта - РИА Новости Крым, 29.12.2025
За год под контроль российских войск перешли 334 населенных пункта
Вооруженные силы России с начала 2025 года освободили 334 населенных пункта – российские военные успешно продвигаются вглубь обороны ВСУ, заявил начальник... РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала 2025 года освободили 334 населенных пункта – российские военные успешно продвигаются вглубь обороны ВСУ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в зоне СВО.Глава Генштаба ВС РФ проинформировал, что российская армия освободила в зоне специальной военной операции в декабре свыше 700 квадратных километров.️ ВСУ больше не проводят наступательные операции, а только пытаются замедлить продвижение российских войск, отметил Герасимов.️Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне спецоперации, подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.Выполнение задач по освобождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено, подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
За год под контроль российских войск перешли 334 населенных пункта

334 населенных пункта перешли под контроль российской армии за год – Герасимов

16:15 29.12.2025 (обновлено: 16:30 29.12.2025)
 
© Правительство РоссииВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
© Правительство России
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала 2025 года освободили 334 населенных пункта – российские военные успешно продвигаются вглубь обороны ВСУ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в зоне СВО.
"Всего в этом году под наш контроль перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта", – сказал Герасимов в ходе совещания.
Глава Генштаба ВС РФ проинформировал, что российская армия освободила в зоне специальной военной операции в декабре свыше 700 квадратных километров.️ ВСУ больше не проводят наступательные операции, а только пытаются замедлить продвижение российских войск, отметил Герасимов.️
Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне спецоперации, подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.
"Войска объединенной группировки ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части, нанося поражение противнику, успешно продвигаются вглубь его обороны", – сказал Герасимов.
Выполнение задач по освобождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено, подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Валерий ГерасимовВладимир Путин (политик)Новости СВОВооруженные силы РоссииГенштаб МО РФ
 
Лента новостейМолния