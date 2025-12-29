За год под контроль российских войск перешли 334 населенных пункта

https://crimea.ria.ru/20251229/za-god-pod-kontrol-rossiyskikh-voysk-pereshli-334-naselennykh-punkta-1152075199.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала 2025 года освободили 334 населенных пункта – российские военные успешно продвигаются вглубь обороны ВСУ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в зоне СВО.Глава Генштаба ВС РФ проинформировал, что российская армия освободила в зоне специальной военной операции в декабре свыше 700 квадратных километров.️ ВСУ больше не проводят наступательные операции, а только пытаются замедлить продвижение российских войск, отметил Герасимов.️Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне спецоперации, подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.Выполнение задач по освобождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено, подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:15 29.12.2025 (обновлено: 16:30 29.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала 2025 года освободили 334 населенных пункта – российские военные успешно продвигаются вглубь обороны ВСУ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в зоне СВО.
"Всего в этом году под наш контроль перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта", – сказал Герасимов в ходе совещания.
Глава Генштаба ВС РФ проинформировал, что российская армия освободила в зоне специальной военной операции в декабре свыше 700 квадратных километров.️ ВСУ больше не проводят наступательные операции, а только пытаются замедлить продвижение российских войск, отметил Герасимов.️
Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне спецоперации, подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.
"Войска объединенной группировки ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части, нанося поражение противнику, успешно продвигаются вглубь его обороны", – сказал Герасимов.
Выполнение задач по освобождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено, подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.
