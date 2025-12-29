https://crimea.ria.ru/20251229/vse-zaderzhannye-poezda-tavriya-vvedeny-v-grafik-i-pribyli-po-naznacheniyu-1152089098.html

Все задержанные поезда "Таврия" введены в график и прибыли по назначению

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия", которые были задержаны после ЧП в Ростовской области, прибыли по месту назначения либо введены в график. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".После происшествия сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня 28 декабря, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

