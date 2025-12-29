Рейтинг@Mail.ru
Все задержанные поезда "Таврия" введены в график и прибыли по назначению - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Все задержанные поезда "Таврия" введены в график и прибыли по назначению
Все задержанные поезда "Таврия" введены в график и прибыли по назначению - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Все задержанные поезда "Таврия" введены в график и прибыли по назначению
Все поезда "Таврия", которые были задержаны после ЧП в Ростовской области, прибыли по месту назначения либо введены в график. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия", которые были задержаны после ЧП в Ростовской области, прибыли по месту назначения либо введены в график. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".После происшествия сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня 28 декабря, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Все задержанные поезда "Таврия" введены в график и прибыли по назначению

Все задержанные поезда "Таврия" введены в график и прибыли на станции назначения

22:22 29.12.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия", которые были задержаны после ЧП в Ростовской области, прибыли по месту назначения либо введены в график. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Все поезда "Таврия", задержанные в пути 28 и 29 декабря, введены в график, либо прибыли на станции назначения", – проинформировал перевозчик.
После происшествия сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня 28 декабря, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов.
