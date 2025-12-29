Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ освободили еще три населенных пункта и продолжают продвижение - РИА Новости Крым, 29.12.2025
ВС РФ освободили еще три населенных пункта и продолжают продвижение
ВС РФ освободили еще три населенных пункта и продолжают продвижение - РИА Новости Крым, 29.12.2025
ВС РФ освободили еще три населенных пункта и продолжают продвижение
Российские военные завершили освобождение Богуславовки, Диброва и Лукьяновского, а также вошли в Красный Лиман. Об этом сообщил в понедельник начальник Генштаба РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T16:40
2025-12-29T16:46
владимир путин (политик)
валерий герасимов
генштаб мо рф
вооруженные силы россии
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844218_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_a217c08a9cd09717d93df146195e864a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Российские военные завершили освобождение Богуславовки, Диброва и Лукьяновского, а также вошли в Красный Лиман. Об этом сообщил в понедельник начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в зоне СВО.Герасимов подчеркнул, что российские военные успешно продвигаются вглубь обороны противника. В частности, по его словам, бойцы группировки "Запад" с нескольких направлений зашли в Красный Лиман и активно продвигаются в городе.Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО, за год освобождено более 700 квадратных километров, также доложил Герасимов президенту России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За год под контроль российских войск перешли 334 населенных пунктаНовости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиковВ Кремле назвали условие остановки боевых действий
владимир путин (политик), валерий герасимов, генштаб мо рф, вооруженные силы россии, новости сво
ВС РФ освободили еще три населенных пункта и продолжают продвижение

Российские войска освободили еще три населенных пункта и продолжают продвижение в зоне СВО

16:40 29.12.2025 (обновлено: 16:46 29.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Российские военные завершили освобождение Богуславовки, Диброва и Лукьяновского, а также вошли в Красный Лиман. Об этом сообщил в понедельник начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в зоне СВО.

"Сегодня завершено освобождение населенных пунктов Богуславка и Диброва, освободили Лукьяновское в Запорожской области", – доложили президенту России военачальники ВС РФ.

Герасимов подчеркнул, что российские военные успешно продвигаются вглубь обороны противника. В частности, по его словам, бойцы группировки "Запад" с нескольких направлений зашли в Красный Лиман и активно продвигаются в городе.
Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО, за год освобождено более 700 квадратных километров, также доложил Герасимов президенту России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За год под контроль российских войск перешли 334 населенных пункта
Новости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиков
В Кремле назвали условие остановки боевых действий
 
Лента новостейМолния