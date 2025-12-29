https://crimea.ria.ru/20251229/vs-rf-osvobodili-esche-tri-naselennykh-punkta-i-prodolzhayut-prodvizhenie-1152081247.html

ВС РФ освободили еще три населенных пункта и продолжают продвижение

Российские военные завершили освобождение Богуславовки, Диброва и Лукьяновского, а также вошли в Красный Лиман. Об этом сообщил в понедельник начальник Генштаба РИА Новости Крым, 29.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Российские военные завершили освобождение Богуславовки, Диброва и Лукьяновского, а также вошли в Красный Лиман. Об этом сообщил в понедельник начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в зоне СВО.Герасимов подчеркнул, что российские военные успешно продвигаются вглубь обороны противника. В частности, по его словам, бойцы группировки "Запад" с нескольких направлений зашли в Красный Лиман и активно продвигаются в городе.Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО, за год освобождено более 700 квадратных километров, также доложил Герасимов президенту России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За год под контроль российских войск перешли 334 населенных пунктаНовости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиковВ Кремле назвали условие остановки боевых действий

2025

