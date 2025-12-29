Вооруженные силы России освободили более 700 км в зоне СВО в декабре

https://crimea.ria.ru/20251229/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-bolee-700-km-v-zone-svo-v-dekabre-1152080367.html

2025-12-29T16:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО, за год освобождено более 700 квадратных километров. Об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.По его словам, темпы продвижения российских войск в декабре стали самыми быстрыми за год.Начальник Генштаба также подчеркнул, что сейчас ВСУ не предпринимают никаких попыток наступления, а только обороняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За год под контроль российских войск перешли 334 населенных пункта Новости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиковВ Кремле назвали условие остановки боевых действий

