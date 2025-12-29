https://crimea.ria.ru/20251229/vkhod-v-novyy-khersones-v-prazdniki-budet-besplatnym-dlya-vsekh-1152074783.html
Вход в Новый Херсонес в праздники будет бесплатным для всех
Вход в Новый Херсонес в праздники будет бесплатным для всех - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Вход в Новый Херсонес в праздники будет бесплатным для всех
29.12.2025
2025-12-29T16:03
2025-12-29T16:03
2025-12-29T16:05
новый херсонес
новости севастополя
севастополь
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. За вход на территорию Нового Херсонеса не будут брать плату в период с 31 декабря по 19 января. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.При этом в пресс службе отметили, что бесплатно войти можно только на территорию комплекса. Для того, чтобы посетить музейные экспозиции, концерты и другие мероприятия, нужно будет приобрести отдельный билет.В ноябре вход на территорию Нового Херсонеса стал платным для туристов, цена билета 500 рублей.Как сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес" и его молодежный центр "Точка опоры". Также сообщалось, что 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес".
Вход в Новый Херсонес в праздники будет бесплатным для всех
Вход в Новый Херсонес будет бесплатным для всех с 31 декабря по 19 января
16:03 29.12.2025 (обновлено: 16:05 29.12.2025)