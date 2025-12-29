Рейтинг@Mail.ru
В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251229/v-yaltu-pribylo-usilenie-dlya-raschistki-dorog-i-ulits-ot-snega-1152052697.html
В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега
В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега
Порядка 100 человек и 12 единиц техники задействованы на расчистке улиц и дорог Ялты от снега и гололеда, для помощи из Симферополя прибыли дополнительные силы. РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T08:05
2025-12-29T08:24
радио "спутник в крыму"
ялта
янина павленко
новости крыма
крым
погода в крыму
дороги
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110892/28/1108922848_0:234:2811:1815_1920x0_80_0_0_ca5bf6d503e125ef4a9843700bf34bfa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Порядка 100 человек и 12 единиц техники задействованы на расчистке улиц и дорог Ялты от снега и гололеда, для помощи из Симферополя прибыли дополнительные силы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации города Янина Павленко.Также в Ялте сейчас довольно мощный ветер – до 18 м/с, и он будет усиливаться, предупредила градоначальник. Волнение на море – два балла. Жителям и гостям города в такую погоду рекомендуется не выходить на берегоукрепительные сооружения. Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах. Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251229/simferopol-snova-zamelo-snegom-450-dvornikov-vyshli-na-uborku-1152052389.html
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110892/28/1108922848_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_b6d24d378b44106998c7fa209dc3cdac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, янина павленко, новости крыма, крым, погода в крыму, дороги, штормовое предупреждение
В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега

В Ялту из Симферополя прибыли дополнительные силы для расчистки города о снега

08:05 29.12.2025 (обновлено: 08:24 29.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСнегопад в Ялте
Снегопад в Ялте - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Порядка 100 человек и 12 единиц техники задействованы на расчистке улиц и дорог Ялты от снега и гололеда, для помощи из Симферополя прибыли дополнительные силы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации города Янина Павленко.
"С ночи у нас выпало 8,5 миллиметра осадков… 12 единиц техники обрабатывают дороги, из Симферополя пришла дополнительная техника. Там, где тяжелые машины не проходят, работаем вручную. Более 100 человек задействованы сейчас в этой работе", - сказала она.
Также в Ялте сейчас довольно мощный ветер – до 18 м/с, и он будет усиливаться, предупредила градоначальник. Волнение на море – два балла. Жителям и гостям города в такую погоду рекомендуется не выходить на берегоукрепительные сооружения.
Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.
Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
07:47Радио "Спутник в Крыму"
Симферополь снова замело снегом: 450 дворников вышли на уборку
 
Радио "Спутник в Крыму"ЯлтаЯнина ПавленкоНовости КрымаКрымПогода в КрымуДорогиШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:39В Крыму в ДТП погиб один человек и 26 пострадали
10:31Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образования
10:19В Севастополе снег убирают почти 300 дорожников и 40 единиц техники
10:15Обломки БПЛА упали на территорию предприятия на Кубани
09:59Жительницу Севастополя задержали за оскорбление участников СВО
09:52Масштабное отключение света в Крыму – начата прокурорская проверка
09:34Шесть поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути
09:27Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
09:22В России назвали главный итог контактов Трампа с Путиным и Зеленским
09:10Табу на носки и шарфы: как не ошибиться с подарком перед праздником
08:47В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
08:33Россияне бронируют Ялту и Алушту на следующий год – цены в отелях
08:28Часть Бахчисарая и семь сел района остались без света
08:17В Севастополе продолжают борьбу со снегом
08:05В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега
07:52Над Азовским морем и регионами России сбили 89 беспилотников ВСУ
07:47Симферополь снова замело снегом: 450 дворников вышли на уборку
07:26Смертельное лобовое: на трассе под Ростовом иномарка влетела в фуру
07:11Обстановка на дорогах Крыма утром в понедельник
06:55След гения Андрея Тарковского: "Смерти нет!"
Лента новостейМолния