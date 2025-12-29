https://crimea.ria.ru/20251229/v-yaltu-pribylo-usilenie-dlya-raschistki-dorog-i-ulits-ot-snega-1152052697.html
В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега
В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега
Порядка 100 человек и 12 единиц техники задействованы на расчистке улиц и дорог Ялты от снега и гололеда, для помощи из Симферополя прибыли дополнительные силы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Порядка 100 человек и 12 единиц техники задействованы на расчистке улиц и дорог Ялты от снега и гололеда, для помощи из Симферополя прибыли дополнительные силы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации города Янина Павленко.Также в Ялте сейчас довольно мощный ветер – до 18 м/с, и он будет усиливаться, предупредила градоначальник. Волнение на море – два балла. Жителям и гостям города в такую погоду рекомендуется не выходить на берегоукрепительные сооружения. Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах. Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега
В Ялту из Симферополя прибыли дополнительные силы для расчистки города о снега
08:05 29.12.2025 (обновлено: 08:24 29.12.2025)