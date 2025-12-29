https://crimea.ria.ru/20251229/v-yaltu-pribylo-usilenie-dlya-raschistki-dorog-i-ulits-ot-snega-1152052697.html

В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега

В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега - РИА Новости Крым, 29.12.2025

В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега

Порядка 100 человек и 12 единиц техники задействованы на расчистке улиц и дорог Ялты от снега и гололеда, для помощи из Симферополя прибыли дополнительные силы. РИА Новости Крым, 29.12.2025

2025-12-29T08:05

2025-12-29T08:05

2025-12-29T08:24

радио "спутник в крыму"

ялта

янина павленко

новости крыма

крым

погода в крыму

дороги

штормовое предупреждение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110892/28/1108922848_0:234:2811:1815_1920x0_80_0_0_ca5bf6d503e125ef4a9843700bf34bfa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Порядка 100 человек и 12 единиц техники задействованы на расчистке улиц и дорог Ялты от снега и гололеда, для помощи из Симферополя прибыли дополнительные силы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации города Янина Павленко.Также в Ялте сейчас довольно мощный ветер – до 18 м/с, и он будет усиливаться, предупредила градоначальник. Волнение на море – два балла. Жителям и гостям города в такую погоду рекомендуется не выходить на берегоукрепительные сооружения. Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах. Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251229/simferopol-snova-zamelo-snegom-450-dvornikov-vyshli-na-uborku-1152052389.html

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, янина павленко, новости крыма, крым, погода в крыму, дороги, штормовое предупреждение