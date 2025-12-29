https://crimea.ria.ru/20251229/v-simferopole-zagorelos-proizvodstvennoe-pomeschenie---spasena-zhenschina-1152084328.html
В Симферополе загорелось производственное помещение - спасена женщина
В Симферополе загорелось производственное помещение - спасена женщина - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Симферополе загорелось производственное помещение - спасена женщина
В столице Крыма на территории одного из производственных помещений из-за неисправного газового обогревателя возник пожар. Пострадала женщина, сообщили в... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29
2025-12-29T17:35
2025-12-29T17:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В столице Крыма на территории одного из производственных помещений из-за неисправного газового обогревателя возник пожар. Пострадала женщина, сообщили в республиканском главке МЧС России.Инцидент произошел в понедельник днем. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили возгорание на площади 2 кв.м.Ранее сообщалось, что в Симферополе пять жильцов эвакуировали из многоквартирного дома из-за пожара на чердаке. Изначально площадь возгорания составляла 10 квадратных метров, позже она увеличилась до 100 "квадратов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 3,5 тысяч пожаров потушили в Крыму за год – МЧСПод Алуштой в Крыму горит магазинВ Сочи горит автосервис – есть пострадавший
В Симферополе загорелось производственное помещение - спасена женщина
В Симферополе из горящего здания на производстве спасли пострадавшую женщину