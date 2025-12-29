Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе загорелось производственное помещение - спасена женщина - РИА Новости Крым, 29.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251229/v-simferopole-zagorelos-proizvodstvennoe-pomeschenie---spasena-zhenschina-1152084328.html
В Симферополе загорелось производственное помещение - спасена женщина
В Симферополе загорелось производственное помещение - спасена женщина - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Симферополе загорелось производственное помещение - спасена женщина
В столице Крыма на территории одного из производственных помещений из-за неисправного газового обогревателя возник пожар. Пострадала женщина, сообщили в... РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В столице Крыма на территории одного из производственных помещений из-за неисправного газового обогревателя возник пожар. Пострадала женщина, сообщили в республиканском главке МЧС России.Инцидент произошел в понедельник днем. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили возгорание на площади 2 кв.м.Ранее сообщалось, что в Симферополе пять жильцов эвакуировали из многоквартирного дома из-за пожара на чердаке. Изначально площадь возгорания составляла 10 квадратных метров, позже она увеличилась до 100 "квадратов".
РИА Новости Крым
крым, новости крыма, пожар, симферополь, гу мчс рф по республике крым, происшествия
В Симферополе загорелось производственное помещение - спасена женщина

В Симферополе из горящего здания на производстве спасли пострадавшую женщину

17:35 29.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В столице Крыма на территории одного из производственных помещений из-за неисправного газового обогревателя возник пожар. Пострадала женщина, сообщили в республиканском главке МЧС России.
Инцидент произошел в понедельник днем. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили возгорание на площади 2 кв.м.
"Во время разведки была обнаружена пострадавшая, которую передали сотрудникам скорой помощи. Дознавателями МЧС России была установлена предварительная причина: неисправность газового обогревательного оборудования", – добавили в республиканском главке МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Симферополе пять жильцов эвакуировали из многоквартирного дома из-за пожара на чердаке. Изначально площадь возгорания составляла 10 квадратных метров, позже она увеличилась до 100 "квадратов".
