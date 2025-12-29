https://crimea.ria.ru/20251229/v-simferopole-na-pnevmatike-otkryli-novuyu-polikliniku--1152082972.html

В Симферополе на Пневматике открыли новую поликлинику

В Симферополе на Пневматике открыли новую поликлинику

В микрорайоне Пневматика в Симферополе открыли новое четырехэтажное здание поликлиники 7-й горбольницы. На возведение медучреждения было потрачено более 870 млн

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В микрорайоне Пневматика в Симферополе открыли новое четырехэтажное здание поликлиники 7-й горбольницы. На возведение медучреждения было потрачено более 870 млн рублей, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.В учреждение закупили новое оборудование, в том числе компьютерный томограф и рентген-аппарат.На обслуживании в поликлинике состоит 25 тысяч человек, из которых 2200 – дети.Натаров добавил, что в 2025 году также была построена детская поликлиника №3 и открыто инфекционное отделение в Белогорской больнице. В целом за год удалось реализовать 70 объектов.Ранее сообщалось, что срок завершения строительства нового модульного приемного отделения экстренной медицинской помощи на территории городской клинической больницы № 7 в Симферополе перенесен на 2026 год.

