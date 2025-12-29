https://crimea.ria.ru/20251229/v-simferopole-na-pnevmatike-otkryli-novuyu-polikliniku--1152082972.html
В Симферополе на Пневматике открыли новую поликлинику
В Симферополе на Пневматике открыли новую поликлинику - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Симферополе на Пневматике открыли новую поликлинику
В микрорайоне Пневматика в Симферополе открыли новое четырехэтажное здание поликлиники 7-й горбольницы. На возведение медучреждения было потрачено более 870 млн РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T17:01
2025-12-29T17:01
2025-12-29T17:01
крым
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
алексей натаров
минздрав крыма
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152076440_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_22c8f23a07996614ae0173cf232cce64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В микрорайоне Пневматика в Симферополе открыли новое четырехэтажное здание поликлиники 7-й горбольницы. На возведение медучреждения было потрачено более 870 млн рублей, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.В учреждение закупили новое оборудование, в том числе компьютерный томограф и рентген-аппарат.На обслуживании в поликлинике состоит 25 тысяч человек, из которых 2200 – дети.Натаров добавил, что в 2025 году также была построена детская поликлиника №3 и открыто инфекционное отделение в Белогорской больнице. В целом за год удалось реализовать 70 объектов.Ранее сообщалось, что срок завершения строительства нового модульного приемного отделения экстренной медицинской помощи на территории городской клинической больницы № 7 в Симферополе перенесен на 2026 год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольская детская больница работала с нарушениямиНазвано главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 годуВ Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограмме
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152076440_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b50d287483c31c31a0996ee751a46d26.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, алексей натаров, минздрав крыма, симферополь
В Симферополе на Пневматике открыли новую поликлинику
В Симферополе в микрорайоне Пневматика открыли четырехэтажное здание новой поликлиники
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В микрорайоне Пневматика в Симферополе открыли новое четырехэтажное здание поликлиники 7-й горбольницы. На возведение медучреждения было потрачено более 870 млн рублей, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.
В учреждение закупили новое оборудование, в том числе компьютерный томограф и рентген-аппарат.
"Строительство объекта реализовано в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" за счет федеральных средств. На возведение здания было потрачено более 870 млн рублей, 220 млн – на новое оборудование. Все кабинеты укомплектованы узкими специалистами", - рассказал Натаров.
На обслуживании в поликлинике состоит 25 тысяч человек, из которых 2200 – дети.
Натаров добавил, что в 2025 году также была построена детская поликлиника №3 и открыто инфекционное отделение в Белогорской больнице. В целом за год удалось реализовать 70 объектов.
"70 объектов было построено. Это и врачебная амбулатория, и технические и акушерские пункты, и, соответственно, две поликлиники – еще одна на ГРЭСе. И плюс дополнительно было произведено 17 капитальных ремонтов", - отметил министр.
Ранее сообщалось, что срок завершения строительства
нового модульного приемного отделения экстренной медицинской помощи на территории городской клинической больницы № 7 в Симферополе перенесен на 2026 год.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: