СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В микрорайоне Пневматика в Симферополе открыли новое четырехэтажное здание поликлиники 7-й горбольницы. На возведение медучреждения было потрачено более 870 млн рублей, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.В учреждение закупили новое оборудование, в том числе компьютерный томограф и рентген-аппарат.На обслуживании в поликлинике состоит 25 тысяч человек, из которых 2200 – дети.Натаров добавил, что в 2025 году также была построена детская поликлиника №3 и открыто инфекционное отделение в Белогорской больнице. В целом за год удалось реализовать 70 объектов.Ранее сообщалось, что срок завершения строительства нового модульного приемного отделения экстренной медицинской помощи на территории городской клинической больницы № 7 в Симферополе перенесен на 2026 год.
В Симферополе на Пневматике открыли новую поликлинику

17:01 29.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В микрорайоне Пневматика в Симферополе открыли новое четырехэтажное здание поликлиники 7-й горбольницы. На возведение медучреждения было потрачено более 870 млн рублей, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.
В учреждение закупили новое оборудование, в том числе компьютерный томограф и рентген-аппарат.
"Строительство объекта реализовано в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" за счет федеральных средств. На возведение здания было потрачено более 870 млн рублей, 220 млн – на новое оборудование. Все кабинеты укомплектованы узкими специалистами", - рассказал Натаров.
На обслуживании в поликлинике состоит 25 тысяч человек, из которых 2200 – дети.
Натаров добавил, что в 2025 году также была построена детская поликлиника №3 и открыто инфекционное отделение в Белогорской больнице. В целом за год удалось реализовать 70 объектов.
"70 объектов было построено. Это и врачебная амбулатория, и технические и акушерские пункты, и, соответственно, две поликлиники – еще одна на ГРЭСе. И плюс дополнительно было произведено 17 капитальных ремонтов", - отметил министр.
Ранее сообщалось, что срок завершения строительства нового модульного приемного отделения экстренной медицинской помощи на территории городской клинической больницы № 7 в Симферополе перенесен на 2026 год.
КрымНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеАлексей НатаровМинздрав КрымаСимферополь
 
