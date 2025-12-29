Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд еще на сутки - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Севастополе закрыли рейд еще на сутки
В Севастополе закрыли рейд еще на сутки - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Севастополе закрыли рейд еще на сутки
Во вторник в Севастополе все рейсы морского пассажирского транспорта отменили. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя. РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T18:52
2025-12-29T18:52
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости севастополя
севастополь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_97a1c7b1d33cc24011b7a1ded161096f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Севастополе все рейсы морского пассажирского транспорта отменили. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.
севастополь
департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости севастополя, севастополь
В Севастополе закрыли рейд еще на сутки

Рейд в Севастополе будет перекрыт еще сутки

18:52 29.12.2025
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Севастополе все рейсы морского пассажирского транспорта отменили. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт завтра осуществлять движение не будет", – сказано в сообщении.
