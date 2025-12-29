https://crimea.ria.ru/20251229/v-sevastopole-zakryli-reyd-esche-na-sutki-1152085429.html
В Севастополе закрыли рейд еще на сутки
Во вторник в Севастополе все рейсы морского пассажирского транспорта отменили. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя. РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Севастополе все рейсы морского пассажирского транспорта отменили. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.
