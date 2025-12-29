https://crimea.ria.ru/20251229/v-sevastopole-vremenno-ogranichat-dvizhenie-transporta-7-yanvarya-1152072714.html
В Севастополе временно ограничат движение транспорта 7 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В центре Севастополя, а также на Северной стороне в среду, 7 января, временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города, уточнив, что ограничения связаны с проведением рождественского крестного хода.Как уточнили в городском департаменте транспорта, ограничения будут действовать на следующих участках:- центральное городское кольца — от площади Суворова до улицы Большая Морская, д. 36 (Покровский собор);- Северная сторона — от пересечения улицы Приморской с улицей Богданова до площади Кролевецкого (кинотеатр "Моряк").Власти просят водителей заранее составлять объездные маршруты.Ранее губернатор региона Михаил Развожаев сообщал, что в новогоднюю ночь и на Рождество общественный транспорт в Севастополе будет курсировать до 4 утра. В остальные праздничные дни автобусы будут придерживаться расписания выходных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победа жизни над смертью: как появилось РождествоВ Симферополе на маршруты вышли новогодние троллейбусыКак будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь
