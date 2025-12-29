Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе временно ограничат движение транспорта 7 января - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Севастополе временно ограничат движение транспорта 7 января
В Севастополе временно ограничат движение транспорта 7 января - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Севастополе временно ограничат движение транспорта 7 января
В центре Севастополя, а также на Северной стороне в среду, 7 января, временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В центре Севастополя, а также на Северной стороне в среду, 7 января, временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города, уточнив, что ограничения связаны с проведением рождественского крестного хода.Как уточнили в городском департаменте транспорта, ограничения будут действовать на следующих участках:- центральное городское кольца — от площади Суворова до улицы Большая Морская, д. 36 (Покровский собор);- Северная сторона — от пересечения улицы Приморской с улицей Богданова до площади Кролевецкого (кинотеатр "Моряк").Власти просят водителей заранее составлять объездные маршруты.Ранее губернатор региона Михаил Развожаев сообщал, что в новогоднюю ночь и на Рождество общественный транспорт в Севастополе будет курсировать до 4 утра. В остальные праздничные дни автобусы будут придерживаться расписания выходных.
В Севастополе временно ограничат движение транспорта 7 января

В центре Севастополя и на Северной стороне временно ограничат движение 7 января - власти

15:44 29.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВ Севастополе прошел традиционный рождественский крестный ход
В Севастополе прошел традиционный рождественский крестный ход - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В центре Севастополя, а также на Северной стороне в среду, 7 января, временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города, уточнив, что ограничения связаны с проведением рождественского крестного хода.
"7 января в центре города и на Северной стороне ограничат движение транспорта. Это необходимо для проведения крестного хода, посвященного Рождеству Христову. Временный запрет на проезд автомобилей будет действовать с 11:30 до окончания шествия", - говорится в сообщении.
Как уточнили в городском департаменте транспорта, ограничения будут действовать на следующих участках:
- центральное городское кольца — от площади Суворова до улицы Большая Морская, д. 36 (Покровский собор);
- Северная сторона — от пересечения улицы Приморской с улицей Богданова до площади Кролевецкого (кинотеатр "Моряк").
Власти просят водителей заранее составлять объездные маршруты.
Ранее губернатор региона Михаил Развожаев сообщал, что в новогоднюю ночь и на Рождество общественный транспорт в Севастополе будет курсировать до 4 утра. В остальные праздничные дни автобусы будут придерживаться расписания выходных.
