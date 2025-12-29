https://crimea.ria.ru/20251229/v-sevastopole-vremenno-ogranichat-dvizhenie-transporta-7-yanvarya-1152072714.html

В Севастополе временно ограничат движение транспорта 7 января

В Севастополе временно ограничат движение транспорта 7 января - РИА Новости Крым, 29.12.2025

В Севастополе временно ограничат движение транспорта 7 января

В центре Севастополя, а также на Северной стороне в среду, 7 января, временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 29.12.2025

2025-12-29T15:44

2025-12-29T15:44

2025-12-29T15:44

рождество христово

севастополь

новости севастополя

транспорт

ограничение движения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/84/1117828400_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_1cafd9ccc98b5d511bd7fef9a2b75a07.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В центре Севастополя, а также на Северной стороне в среду, 7 января, временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города, уточнив, что ограничения связаны с проведением рождественского крестного хода.Как уточнили в городском департаменте транспорта, ограничения будут действовать на следующих участках:- центральное городское кольца — от площади Суворова до улицы Большая Морская, д. 36 (Покровский собор);- Северная сторона — от пересечения улицы Приморской с улицей Богданова до площади Кролевецкого (кинотеатр "Моряк").Власти просят водителей заранее составлять объездные маршруты.Ранее губернатор региона Михаил Развожаев сообщал, что в новогоднюю ночь и на Рождество общественный транспорт в Севастополе будет курсировать до 4 утра. В остальные праздничные дни автобусы будут придерживаться расписания выходных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победа жизни над смертью: как появилось РождествоВ Симферополе на маршруты вышли новогодние троллейбусыКак будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рождество христово, севастополь, новости севастополя, транспорт, ограничение движения